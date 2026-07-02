Así lo dejó ver este jueves el senador Iván Cepeda, que a través de sus redes sociales atacó al vicepresidente electo y le sacó en cara algunos de los escándalos del gobierno de Iván Duque, del que también hizo parte José Manuel Restrepo como ministro de comercio.

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La confrontación se dio en el marco del inicio del empalme entre el gobierno Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, que está liderando el exministro.

Según se deja ver, en las toldas del Pacto Histórico, movimiento liderado en este momento por Cepeda, no ha caído nada bien el rótulo de “empalme anticorrupción” que le pusieron Restrepo y su equipo al proceso que empezó oficialmente este jueves.

Este es el trino:

PREGUNTA A JOSÉ MANUEL RESTREPO ¿Cuando ocurrieron los escándalos de Centros Poblados y del socio de Duque, el ‘Ñeñe’, él también hacía “empalmes anticorrupción” o fue ahora, en la época de la pulcritud de la campaña de De la Espriella, que desarrolló el “espíritu… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 2, 2026

Esta crítica del congresista y declarado líder de la oposición en Colombia se da luego de las afirmaciones que hizo en torno a la posibilidad de declararse en “desobediencia civil” si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no satisface una docena de condiciones, entre ellas, la de renunciar a su ciudadanía estadounidense.

(Vea también: El presidente Gustavo Petro termina su mandato como lo empezó: a punta de escándalos)

Críticas y dudas del nuevo gobierno al empalme con Petro

Restrepo, que también lideró técnicamente el empalme macroeconómico en el año 2022, enfatizó que la entrega de información por parte de los ministros salientes no puede limitarse a un trámite burocrático, sino que debe ser un ejercicio de rendición de cuentas riguroso ante los entes de control y la ciudadanía.

Las 3 alertas críticas de Restrepo sobre la gestión del Gobierno son:

La “histórica” baja ejecución presupuestal

Para Restrepo, el principal problema de los ministerios actuales no es la falta de recursos, sino la incapacidad para invertirlos. Ha calificado de “preocupante” que carteras clave para el desarrollo social y la infraestructura registren niveles de ejecución en mínimos históricos. Según el analista, guardar el dinero en las cuentas del Tesoro Nacional en lugar de ejecutar las obras aprobadas frena directamente el crecimiento del PIB y desatiende las necesidades urgentes de las regiones.

Desconfianza en el recaudo y las metas fiscales

El exjefe de la cartera de Hacienda advirtió que el Marco Fiscal de Mediano Plazo presenta grietas complejas. Restrepo señaló que el Gobierno ha sobredimensionado las metas de recaudo tributario y los ingresos por litigios de la DIAN. Al no cumplirse estas proyecciones, el país se ve obligado a congelar gastos o a elevar el déficit, lo que deteriora la confianza de las agencias calificadoras de riesgo internacional.

Exigencia de claridad en los escándalos de contratación

Haciendo eco de los debates de control político en el Congreso, José Manuel Restrepo ha sido enfático en que el equipo que asuma el proceso de empalme técnico legal (regido por la Ley 951 de 2005) debe exigir “lupa absoluta” sobre las contrataciones directas y los fondos especiales adscritos a los ministerios. Mencionó que las anomalías detectadas por la Contraloría en entidades de gestión del riesgo y subsidios sociales deben quedar plenamente esclarecidas en las actas de entrega para evitar que el próximo gobierno asuma pasivos jurídicos u ocultos.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.