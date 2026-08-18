Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) puso en funcionamiento un nuevo Punto de Venta de Agua a Carrotanques (PVAC) en la zona de Veredita, sobre la vía Indumil con calle Octava sur. Esta infraestructura busca facilitar el acceso al agua potable para habitantes de Soacha y otros sectores cercanos, ampliando así la cobertura más allá de Bogotá. Con esta apertura, informó la EAAB en su portal oficial, ya suman cuatro puntos de venta de agua a carrotanque: Fontibón, Guadalupe, Valladolid y ahora Veredita, específicamente en el municipio de Soacha.

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La iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos eficaces para abastecer de agua a comunidades, entidades públicas y privadas, como hospitales, colegios, obras y proyectos de vivienda, que dependen del suministro oportuno de carro tanques, especialmente cuando el acceso a las redes tradicionales resulta insuficiente o presenta interrupciones temporales. Según Yahaira Díaz Quesada, directora de Apoyo Comercial de la EAAB, "la puesta en funcionamiento de Veredita nos permite acercar el agua potable a quienes la necesitan y fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Este nuevo punto no solo optimizó los tiempos de desplazamiento de los vehículos autorizados, sino que facilita el acompañamiento al crecimiento de Soacha y atender de manera más eficiente las necesidades de abastecimiento de sus comunidades y de sectores estratégicos".

La operación del PVAC Veredita está regulada bajo estrictas condiciones sanitarias. Funciona de lunes a sábado entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m., y domingos y festivos desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. El acceso es exclusivo para vehículos autorizados, cuyo registro debe estar al día cumpliendo los requisitos de la EAAB así como de las autoridades sanitarias, particularmente la Secretaría de Salud de Soacha, que exige la documentación y conceptos sanitarios respectivos.

Este avance fue posible tras la coordinación de la EAAB, sus áreas operativas y comerciales, en conjunto con entidades del municipio de Soacha, con el objetivo de garantizar que la operación cumpla con los estándares técnicos, operativos y de seguridad sanitaria requeridos. Actualmente, de acuerdo con la EAAB, 59 empresas están inscritas como operadoras de carrotanques para el suministro de agua, lo cual resulta vital para zonas sin cobertura de red o donde el servicio es intermitente. Así, el suministro por carrotanques representa un mecanismo flexible y esencial para atender demandas prioritarias y situaciones de emergencia en Bogotá-Región.

¿En qué consiste el servicio de venta de agua a carrotanques en Soacha?

El servicio de venta de agua a carrotanques en Soacha, liderado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), implica el abastecimiento de vehículos autorizados en puntos estratégicos como Veredita. Las empresas inscritas utilizan estos puntos para cargar agua potable que luego será distribuida en comunidades, instituciones y proyectos que no cuentan con servicio continuo o suficiente.

¿Cuáles son los requisitos sanitarios para operar carrotanques en Soacha?

Los requisitos sanitarios incluyen el registro y autorización previa tanto por parte de la EAAB como de la Secretaría de Salud de Soacha. Los operadores deben presentar la documentación exigida y contar con el concepto sanitario que avala las condiciones técnicas e higiénicas de los vehículos, garantizando así la seguridad del suministro de agua potable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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