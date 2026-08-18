Por: El Espectador

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El viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta en pleno contexto de emergencia por el terremoto que sacudió al país continúa generando controversias en el ámbito político y social. Recientemente, el procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció frente a las crecientes críticas, aclarando que no existen investigaciones, quejas ni reproches formales respecto a la conducta del ministro. En sus declaraciones, Eljach precisó que, hasta el momento, sobre Beltrán “no corre ningún proceso disciplinario” y sostuvo que el funcionario ha presentado las explicaciones necesarias ante el Ministerio Público, subrayando además que “no estaba trabajando” cuando viajó. Así, aclaró la ausencia de causas para abrir una indagación previa: “No tenemos gente para dedicarnos a lo que al señor ministro le sucedió”. Esta posición busca evacuar cualquier duda sobre posibles procesos en contra de Beltrán bajo los parámetros institucionales actuales y, según el procurador, la investigación no se justifica en este caso, al menos por ahora.

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Sin embargo, la polémica no se ha diluido. Diversos congresistas decidieron radicar una solicitud de moción de censura contra el titular de Vivienda, aumentando la presión política sobre su permanencia en el cargo. El surgimiento de este debate público ocurrió a raíz de la difusión de imágenes donde se observa a Beltrán en una playa de Santa Marta junto a su familia, apenas unos días después de que un potente terremoto, de magnitud 7,4, dejara más de 300 personas muertas, más de 200 desaparecidas y más de 115.000 afectados, según los reportes conocidos.

Ocho días después del sismo, Asocapitales —entidad que agrupa ciudades capitales— reportó que 211.878 personas y 45.100 familias siguen damnificadas, además de informar sobre el colapso de 3.010 viviendas y daños en otras 42.208. Este balance muestra la gravedad del desastre y la magnitud del reto para la atención y reconstrucción.

Frente a las acusaciones, el ministro Beltrán defendió su actuación y negó haber abandonado sus funciones, explicando que aprovechó el receso escolar de sus hijos para visitarlos y que su compromiso familiar no interfiere con su deber estatal. "Mi familia también está comprometida con esta reconstrucción y seguiré trabajando por el país", declaró. El caso pone sobre la mesa la dificultad de conciliar la vida familiar con la dedicación pública, especialmente durante crisis nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el viaje del ministro de Vivienda a Santa Marta causó polémica tras el terremoto?

La controversia surgió porque el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue visto en una playa de Santa Marta con su familia poco después de que un terremoto de magnitud 7,4 afectara seriamente al país, causando cientos de muertos, desaparecidos y más de 115.000 personas afectadas. Esta situación generó cuestionamientos sobre el compromiso del funcionario con la emergencia, llevando incluso a la presentación de una moción de censura en su contra.

¿Existen investigaciones o procesos disciplinarios contra Jaime Andrés Beltrán por su viaje durante la emergencia nacional?

Según declaraciones del procurador general, Gregorio Eljach, hasta el momento no hay investigaciones, quejas ni reproches formales contra el ministro Jaime Andrés Beltrán por este viaje. El jefe del Ministerio Público aclaró que el funcionario ha dado las explicaciones necesarias y que “no estaba trabajando” durante el desplazamiento, descartando la apertura de procesos disciplinarios en este caso.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.