Un nuevo sismo fue reportado este sábado 3 de octubre en Colombia, esta vez con epicentro en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,9 y ocurrió a las 9:26 de la noche, hora local. Posteriormente, sobre las 9:29 de la noche, se reportó otro sismo de 4,1 en el mismo lugar.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-03, 21:29 hora local Magnitud 4.1. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/qTfZ1nxXqK
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 4, 2026
De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros y su epicentro fue localizado en inmediaciones de Istmina, Chocó. El evento hace parte del monitoreo permanente de la Red Sismológica Nacional de Colombia.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-03, 21:26 hora local Magnitud 3.9. Profundidad 42 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ogbQvZ91Du
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 4, 2026
Este movimiento se suma al sismo registrado minutos antes en el departamento del Tolima. A las 9:11 de la noche, el SGC había reportado un temblor de magnitud 3,4, con epicentro en una zona cercana a Chaparral y una profundidad menor a 30 kilómetros.
(Vea también: Nuevo temblor sacudió la madrugada de hoy jueves y quitó sueño a ciudadanos: “Me despertó”)
En el caso del movimiento registrado en Tolima, el mapa del SGC ubicó el punto del evento aproximadamente a 17 kilómetros de Roncesvalles, en el centro del departamento. La zona señalada también se encuentra cerca de municipios como Ibagué y Armenia, además de otros sectores del Tolima y departamentos vecinos.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-03, 21:11 hora local Magnitud 3.4. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/j6fdlMLkvX
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 4, 2026
El SGC mantiene el seguimiento de estos eventos sísmicos e invita a las personas que hayan sentido alguno de los movimientos a reportarlo mediante su plataforma de sismos sentidos. Estos registros permiten conocer en qué lugares fueron percibidos los temblores y cuáles pudieron ser sus efectos.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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