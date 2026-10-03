Un nuevo sismo fue reportado este sábado 3 de octubre en Colombia, esta vez con epicentro en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,9 y ocurrió a las 9:26 de la noche, hora local. Posteriormente, sobre las 9:29 de la noche, se reportó otro sismo de 4,1 en el mismo lugar.

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De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros y su epicentro fue localizado en inmediaciones de Istmina, Chocó. El evento hace parte del monitoreo permanente de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Este movimiento se suma al sismo registrado minutos antes en el departamento del Tolima. A las 9:11 de la noche, el SGC había reportado un temblor de magnitud 3,4, con epicentro en una zona cercana a Chaparral y una profundidad menor a 30 kilómetros.

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En el caso del movimiento registrado en Tolima, el mapa del SGC ubicó el punto del evento aproximadamente a 17 kilómetros de Roncesvalles, en el centro del departamento. La zona señalada también se encuentra cerca de municipios como Ibagué y Armenia, además de otros sectores del Tolima y departamentos vecinos.

El SGC mantiene el seguimiento de estos eventos sísmicos e invita a las personas que hayan sentido alguno de los movimientos a reportarlo mediante su plataforma de sismos sentidos. Estos registros permiten conocer en qué lugares fueron percibidos los temblores y cuáles pudieron ser sus efectos.

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