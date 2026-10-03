Un sismo de magnitud 3.2 fue registrado durante la madrugada de este sábado 3 de octubre en el municipio de Chaparral, Tolima, según el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico ocurrió a las 2:22 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, de acuerdo con la información entregada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

De esta manera, el sismo fue localizado en el municipio que ha registrado diferentes movimientos telúricos durante las últimas semanas, algunos de ellos asociados a una secuencia sísmica que ha llamado la atención de las autoridades y habitantes de la zona.

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¿Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia? Si una persona sintió el movimiento, puede ingresar al formulario “¿Sintió el sismo?” del Servicio Geológico Colombiano y registrar información sobre el lugar donde se encontraba y la manera en que percibió el evento. Estos reportes permiten al SGC recopilar datos sobre la intensidad percibida del sismo en diferentes zonas. La información ciudadana complementa los registros obtenidos por la red instrumental y ayuda a establecer cómo fue sentido el movimiento en distintos puntos del territorio. Para hacer el reporte, se deben proporcionar los datos solicitados en el formulario y responder las preguntas relacionadas con la percepción del temblor. Es importante indicar la ubicación de manera precisa para que la información pueda ser incorporada al análisis del evento.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.