Dos movimientos telúricos de magnitud 3,3 y 3,0 fueron registrados durante las primeras horas de este viernes 2 de octubre en Chaparral, Tolima, e Istmina, Chocó, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primero ocurrió a las 12:20 a. m., con epicentro en Chaparral. El organismo reportó una magnitud de 3,3 y profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

Cerca de una hora después, a la 1:27 a. m., se registró otro movimiento sísmico en Istmina, Chocó. Este evento alcanzó una magnitud de 3,0 y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Los dos reportes corresponden a municipios de departamentos que han concentrado actividad sísmica durante las últimas semanas. Sin embargo, cada movimiento tiene características propias en cuanto a magnitud, profundidad y ubicación.

¿Qué ocurre con la actividad sísmica en Chaparral y Chocó?

Chaparral, en el Tolima, mantiene seguimiento especial del SGC por una secuencia sísmica que comenzó el 20 de septiembre. Según información publicada por el organismo el 1 de octubre, entre el 20 y el 30 de septiembre fueron localizados más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en ese municipio.

En Chocó, el seguimiento también continúa luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar. El SGC ha monitoreado las réplicas y otras secuencias sísmicas identificadas en el departamento.

Los datos de magnitud, profundidad y localización pueden consultarse en los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano, que actualiza la información a medida que analiza los registros de su red sismológica.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

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