Por: El Espectador

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Colombia ha sido escenario de algunos de los sismos más significativos en la historia de América Latina, muchos de ellos con consecuencias devastadoras para la población y la infraestructura. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Fundación Global Earthquake Model, el país ha vivido terremotos y tsunamis que han dejado huellas imborrables. Uno de los eventos más recordados ocurrió el 31 de enero de 1906, cuando un sismo de magnitud 8.8 en el Pacífico provocó un tsunami que arrasó comunidades como Tumaco y Guapi. Otros eventos notables, como el sismo del 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero, con una magnitud de 6.1, mostraron que la profundidad del hipocentro es determinante en el alcance de los daños: una distancia menor a la superficie multiplica el impacto.

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Estos fenómenos han sido clasificados por los expertos según dos criterios principales: la magnitud, es decir, la energía liberada desde el foco, y la intensidad, que mide el impacto percibido por las personas y los daños materiales. Como señala el Modelo nacional de amenaza sísmica para Colombia —publicado por el SGC y la Fundación Global Earthquake Model—, más del 90% de la población está en áreas donde la probabilidad de un movimiento fuerte o severo en los próximos 50 años supera el 10%.

Mónica Arcila, PhD en Geología e Ingeniería Geológica, lideró este modelo y explica que no es una herramienta de predicción, sino una proyección probabilística basada en registros históricos, fallas geológicas activas y la estructura profunda del subsuelo. El modelo permite identificar zonas como el Pacífico, el Eje Cafetero, el nororiente y el “borde llanero” (área que comprende ciudades como Villavicencio y Tauramena) como regiones de alta amenaza sísmica. La aceleración pico, que mide el “jalón” del suelo durante un sismo, puede ser hasta nueve veces mayor en el Pacífico frente a otras zonas del país.

Además del modelo de amenaza, el “Modelo Nacional de Riesgo Sísmico” desarrollado por 14 universidades colombianas, calcula las consecuencias de un terremoto en pérdidas humanas, económicas y estructurales. Este modelo combina la amenaza, la exposición de las viviendas y su vulnerabilidad, permitiendo a las autoridades preparar respuestas y planificar medidas de gestión de riesgo. Según Juan Carlos Reyes, del Centro de Investigaciones en Materiales y Obras Civiles de la Universidad de los Andes, estos insumos permiten anticipar daños, organizar recursos hospitalarios y estimar los costos de recuperación.

Colombia se ubica sobre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe, cuyos movimientos constantes justifican la frecuente actividad sísmica. El proceso de subducción —cuando una placa se desliza bajo otra— es clave para comprender la recurrencia de estos eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las regiones de Colombia con mayor amenaza sísmica, según el SGC?

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), las regiones del Pacífico, Eje Cafetero, nororiente y el “borde llanero” presentan las mayores aceleraciones pico y, por tanto, una mayor amenaza sísmica. Estas áreas han concentrado gran parte de los sismos históricos más relevantes del país y son consideradas prioritarias en la planificación de gestión del riesgo.

¿Qué diferencia existe entre los modelos de “amenaza sísmica” y “riesgo sísmico”?

El “modelo de amenaza sísmica” evalúa la probabilidad y severidad de los movimientos telúricos en distintas zonas, mientras que el “modelo de riesgo sísmico” calcula el impacto potencial de esos sismos en vidas, infraestructura y economía, combinando la amenaza, exposición y vulnerabilidad de las edificaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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