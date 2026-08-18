Por: El Espectador

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La comunidad indígena Karedúa, ubicada en el municipio de La Celia en Risaralda, enfrenta una difícil situación tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varios territorios en el país el pasado 10 de agosto. De acuerdo con declaraciones de Julio César Niaza, gobernador de esta comunidad, han transcurrido ocho días desde el movimiento telúrico y el resguardo continúa en emergencia humanitaria, ya que aún no han recibido asistencia por parte de entidades municipales, departamentales ni internacionales.

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Según relató Niaza, más de 30 viviendas sufrieron considerables daños y al menos 50 familias resultaron damnificadas. El líder enfatizó: "La situación con el terremoto afectó a toda la comunidad. Por ahora no tenemos ninguna ayuda humanitaria municipal, departamental, ni internacional". Además, mencionó que ni siquiera el cuerpo de bomberos se ha acercado al resguardo para documentar el estado de las viviendas y las necesidades de los habitantes.

Los efectos del sismo van más allá de la pérdida de viviendas. La comunidad, compuesta por alrededor de 200 personas, perdió gran parte de sus cultivos de plátano, producto esencial para su supervivencia y economía. La infraestructura de las casas de esterilla colapsó con la fuerza del terremoto. "El resguardo no tiene recursos. No tenemos suficiente tierra para volver a trabajar. Por el momento no hay ayuda humanitaria", mencionó Niaza, mostrando la gravedad de la situación que enfrentan.

En medio de la adversidad, la comunidad Karedúa ha optado por organizarse para reconstruir parcialmente sus hogares. Utilizando la esterilla recuperada, buscan brindar refugio ante las intensas lluvias, moviéndose de un lugar a otro según los limitados recursos disponibles y el apoyo mutuo entre familias.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo emitió un informe que identifica otros pueblos indígenas afectados, como los Wounaan, Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío y Awá. En los territorios de Chocó, especialmente en Istraina y San Juan, el resguardo Unión Chocó San Cristóbal registra daños en la infraestructura. El Alto Baudó, así como los resguardos Ríos Catri, Dobasa y Arcosó, también enfrentan afectaciones materiales.

Este panorama evidencia la precariedad e inseguridad que viven varias comunidades indígenas tras el terremoto, en espera de atención urgente de las autoridades y organismos de ayuda.

¿Qué comunidades indígenas han sido afectadas por el terremoto en Colombia?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los pueblos indígenas Wounaan, Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío y Awá han resultado afectados por el terremoto. En el departamento de Chocó, los resguardos en Istraina, San Juan y Alto Baudó reportan daños materiales significativos y dificultades para acceder a asistencia humanitaria.

¿Cuál es la situación actual de la comunidad Karedúa tras el terremoto?

La comunidad Karedúa, en La Celia, Risaralda, sigue afrontando una emergencia humanitaria. Más de 50 familias están damnificadas, las viviendas colapsaron y los cultivos de plátano se perdieron. Después de ocho días, aún no han recibido ayuda oficial y dependen de su propio esfuerzo y solidaridad para sobrellevar la crisis y reconstruir parte de sus hogares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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