Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, a través de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", ha mostrado su solidaridad frente a la emergencia ocasionada por el sismo del 10 de agosto de 2026, que tuvo una magnitud de 7,4. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) desplegó un grupo de 15 ingenieros especializados para apoyar las evaluaciones de edificaciones en distintas zonas del Pacífico colombiano y el Eje Cafetero, coordinando directamente con las autoridades locales de Armenia, Chocó y Risaralda.

Sigue a PULZO en Discover

Según información oficial del IDIGER, la labor principal de estos profesionales se centra en la inspección técnica de infraestructuras. Guillermo Escobar, director de la entidad, resaltó el aporte de los equipos al realizar evaluaciones detalladas, recopilar información y generar datos que enriquecen el conocimiento sobre el comportamiento de las edificaciones ante eventos sísmicos. Estas acciones contribuyen a fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias similares en el país.

Durante su intervención, los técnicos han revisado tanto elementos estructurales (como columnas, vigas y muros de carga) como no estructurales (ventanas, fachadas, acabados), con el fin de identificar daños relevantes. A partir de estos análisis, se ofrecen orientaciones técnicas indispensables para las comunidades afectadas y las autoridades responsables.

En Chocó, los ingenieros del IDIGER realizaron inspecciones en cerca de 87 edificaciones, abarcando tanto instalaciones institucionales, como la Alcaldía Municipal, estaciones de Bomberos, hospitales y bibliotecas, así como viviendas, edificios y conjuntos residenciales en ciudades como Quibdó, San José del Palmar, Istmina y Las Ánimas. En la Unión Panamericana, corregimiento La Y, también se evaluaron 50 viviendas de uno y dos pisos.

En Risaralda, el IDIGER hizo aproximadamente 150 verificaciones. En municipios como Marsella, Santa Rosa de Cabal, Mistrató, Belén de Umbría y Pereira, se inspeccionaron instalaciones públicas, iglesias, hospitales, estaciones de bomberos y conjuntos residenciales. Estas acciones permiten detectar condiciones de riesgo e impulsar las decisiones de las autoridades en favor de las comunidades.

Con este despliegue, Bogotá ratifica su capacidad técnica y su compromiso de apoyar la gestión del riesgo en otras regiones, reforzando así los lazos de solidaridad y colaboración ante emergencias naturales. De acuerdo con los reportes del IDIGER, los datos obtenidos, además de contribuir al conocimiento local, serán clave para orientar la recuperación y la prevención de daños futuros.

¿Qué labores realiza el IDIGER durante una emergencia por sismo en Colombia?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) despliega equipos de ingenieros para hacer inspecciones técnicas, identificando daños estructurales y no estructurales en edificaciones. Brindan orientación técnica tanto a comunidades como a autoridades territoriales, recopilando información crítica para tomar decisiones ante el riesgo y apoyar la recuperación tras la emergencia.

¿Cómo contribuye Bogotá a la gestión del riesgo en otras regiones del país tras un terremoto?

Bogotá apoya a otras regiones como Chocó y Risaralda a través del envío de personal técnico especializado de IDIGER. Los equipos realizan evaluaciones y verificaciones, coordinando acciones con las autoridades locales para mejorar la respuesta y fortalecer la capacidad de gestión del riesgo en las zonas afectadas por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.