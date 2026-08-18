Por: Portal Bogotá

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La agenda cultural de Bogotá se fortalece con la programación gratuita que la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) ha diseñado para la semana del 19 al 23 de agosto de 2026. De acuerdo con información disponible en el portal web de la Alcaldía de Bogotá, BibloRed ofrece una variedad de espacios destinados al fomento de la lectura, la escritura, la oralidad y la creatividad, dirigidos a diferentes públicos y grupos de edad, reafirmando su propósito de hacer de la biblioteca un punto de encuentro comunitario y cultural.

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Durante esta semana se destaca la actividad "Versos en común", un espacio inmersivo en la Biblioteca Público Escolar Sumapaz enfocado en adolescentes de 13 a 17 años. Allí, los y las participantes experimentarán la poesía desde la escritura, el diálogo y la valoración de diversas voces, buscando consolidar una comunidad literaria. Otro de los eventos relevantes es el "Club de tejido y bordado", que convoca a participantes de todas las edades en la Biblioteca Público Escolar La Marichuela para compartir técnicas manuales, historias y procesos creativos enlazados con el tejido.

BibloRed también evidencia su labor social y de inclusión a través de actividades como la "Liga de la leche Colombia", que en la Biblioteca Pública Virgilio Barco busca brindar orientación a gestantes, madres lactantes y familias, combinando el acompañamiento comunitario con el fomento a la lectura temprana y el fortalecimiento de vínculos afectivos en la primera infancia.

La educación digital tiene un espacio especial con "Juguemos distecnotopía", donde adolescentes de la Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe exploran de manera lúdica la seguridad digital y la crítica frente a los riesgos del universo virtual. Por su parte, "La BibloDiversa: palabras que ruedan" llega a la Plazoleta del Rosario a través de la Biblioteca Pública FUGA, orientada a públicos diferenciales, proponiendo talleres sensoriales y de creación artística para personas con y sin discapacidad.

En la programación también se incluyen propuestas como el recital de poesía de ciencia ficción ("SCI-fi") para personas jóvenes, talleres de bienestar inspirados en la naturaleza, clubes de ajedrez enfocados en la estrategia y lectura de juego, y eventos familiares de lectura ("Leer en familia" y "Descubriendo mundos"), que buscan fortalecer el lazo afectivo y la imaginación en todos los integrantes del hogar. Todas estas actividades, respaldadas por BibloRed según la Alcaldía de Bogotá, son de acceso libre, promoviendo el acceso plural a la cultura y la construcción de comunidad en la ciudad.

¿Qué actividades gratuitas organiza BibloRed en Bogotá durante agosto de 2026?

BibloRed organiza talleres de escritura, clubes de tejido, encuentros de lactancia, juegos sobre seguridad digital, actividades artísticas para personas con y sin discapacidad, recitales de poesía, talleres de bienestar, clubes de ajedrez y espacios familiares de lectura, todos gratuitos y en diferentes bibliotecas públicas de Bogotá.

¿Cómo contribuye la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá al fortalecimiento de la comunidad?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, BibloRed impulsa actividades que no solo promueven la lectura y la creatividad, sino que también generan espacios de encuentro, apoyo y formación comunitaria, incluyendo diversidad de públicos y fortaleciendo el sentido de pertenencia e inclusión en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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