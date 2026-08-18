Por: Portal Bogotá

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En una muestra más del compromiso de las autoridades para combatir el crimen y la reincidencia en Bogotá, la Policía de Bogotá reportó una reciente captura que ha llamado la atención en el sector de Chapinero. De acuerdo con información oficial compartida por la Policía de Bogotá y publicada en sus canales oficiales, en el barrio Marly fue capturado un hombre de 33 años que se encontraba evadiendo la justicia mientras debía cumplir una medida de detención domiciliaria por homicidio. El hecho sucedió durante tareas de prevención, registro y control realizadas precisamente para enfrentar delitos y mantener la seguridad en la ciudad.

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Según relata la Policía de Bogotá, el hombre adoptó una actitud sospechosa y, al notar la presencia de uniformados, intentó escapar del sector. Sin embargo, los agentes lograron interceptarlo y, tras un registro minucioso, hallaron dos teléfonos celulares envueltos en papel aluminio entre sus pertenencias. De igual manera, encontraron que el ciudadano llevaba un brazalete electrónico de monitoreo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el cual también había cubierto con papel aluminio. Este hecho llamó la atención de las autoridades, puesto que el brazalete tiene como propósito permitir que el INPEC supervise el cumplimiento de las medidas de detención domiciliaria por parte de personas privadas de la libertad.

Luego de inspeccionar su identidad y constatar que no llevaba ninguna autorización para estar fuera del domicilio donde debía permanecer —ubicado en la localidad de Engativá—, los uniformados formalizaron su captura por el delito de fuga de presos. Además, los celulares encontrados le fueron incautados, ya que no pudo demostrar que fueran de su propiedad, según confirmaron fuentes de la Policía de Bogotá.

Este caso ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades en el control de medidas alternativas a la prisión, como la detención domiciliaria. Asimismo, desde la Policía de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho irregular o sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para la seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el hombre capturado portaba un brazalete electrónico del INPEC?

El hombre capturado llevaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) porque cumplía una medida de detención domiciliaria, dictada por un delito de homicidio. Este dispositivo permite a las autoridades monitorear que las personas sigan las restricciones impuestas, asegurándose de que no abandonen el lugar donde deben permanecer por mandato judicial.

¿Cómo puede denunciar un ciudadano hechos delictivos en Bogotá?

La Policía de Bogotá recomienda a cualquier ciudadano que quiera reportar hechos delictivos, incidentes sospechosos o situaciones que alteren la convivencia, hacerlo a través de la Línea de Emergencias 123. Esta herramienta es crucial para que las autoridades inicien procesos de investigación y sanción, y contribuye a la seguridad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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