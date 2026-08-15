Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, iniciativas de recuperación y fortalecimiento de espacios comerciales avanzan de la mano con procesos de reintegración social. Según información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto para la Economía Social (IPES), en trabajo conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se desarrolló el programa 'Buena Esa', donde 150 personas privadas de la libertad participaron en labores de mejoramiento en diferentes plazas de mercado y puntos comerciales de la ciudad.

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De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, dichas jornadas impactaron más de 9.400 metros cuadrados en cinco plazas distritales de mercado y tres puntos comerciales. Las tareas incluyeron principalmente lavado y pintura de espacios frecuentados diariamente por comerciantes, compradores, residentes y visitantes. Entre los lugares intervenidos se destacan la plaza distrital de mercado Fontibón (localidad de Fontibón), la plaza 20 de Julio (San Cristóbal), la plaza 12 de Octubre (Barrios Unidos), la plaza Restrepo (Antonio Nariño), la plaza Las Ferias (Engativá), el punto comercial San Andresito Plaza Carrera 38 (Puente Aranda), el punto comercial Flores de la Calle 26 y el punto comercial La Esperanza (ambos en Los Mártires).

La directora del IPES, Catalina Arciniegas, resaltó la importancia de este esfuerzo en una declaración citada por la Alcaldía, donde mencionó: “En Bogotá necesitamos manos para trabajar, y qué mejor que a través de este programa que hace real la justicia restaurativa en Bogotá y en el país. En el instituto somos aliados de la transformación social y por esto trabajamos de la mano con el INPEC para embellecer las plazas distritales de mercado y puntos comerciales, hasta convertirlos en destinos turísticos imperdibles en la ciudad”.

El trabajo realizado no solo representó una contribución al embellecimiento urbano, sino que además permitió visibilizar la resiliencia y el compromiso de las personas privadas de la libertad. Participaron aquellas que se encuentran en fase de confianza y mínima seguridad, quienes demostraron que el trabajo comunitario puede convertirse en una valiosa herramienta de reintegración social y laboral.

La iniciativa recibió apoyo de centros de reclusión como el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá ‘La Picota’, la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá ‘El Buen Pastor’ y la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá ‘La Modelo’, lo cual demuestra una articulación efectiva entre instituciones comprometidas con la transformación social en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa 'Buena Esa' para personas privadas de la libertad en Bogotá?

El programa 'Buena Esa', según información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IPES, es una estrategia que involucra a personas privadas de la libertad en labores de trabajo comunitario enfocado en el mejoramiento, lavado y pintura de plazas de mercado y puntos comerciales de la ciudad. El objetivo es contribuir tanto a la transformación estética de estos espacios comerciales como a la reintegración social y laboral de los participantes.

¿Cuáles son los espacios comerciales intervenidos por el IPES y el INPEC en Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre los espacios intervenidos se encuentran cinco plazas distritales de mercado: Fontibón, 20 de Julio, 12 de Octubre, Restrepo y Las Ferias, así como tres puntos comerciales: San Andresito Plaza Carrera 38, Flores de la Calle 26 y La Esperanza, todos ubicados en diferentes localidades de la capital. Estas labores permitieron mejorar más de 9.400 metros cuadrados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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