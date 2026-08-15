Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Daniela Andrea Largo Sánchez, una abogada de 32 años, perdió la vida en la mañana del sábado 15 de agosto en la ciudad de Pereira, luego de una intensa lucha tras su rescate de los escombros del hotel donde se hospedaba. El trágico desenlace ocurrió después de que permaneciera 36 horas atrapada bajo los restos del edificio, derrumbado por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información, su fallecimiento sucedió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario San Jorge, donde ingresó luego de ser rescatada con vida.

Sigue a PULZO en Discover

El rescate de Daniela en la noche del martes 11 de agosto fue uno de los momentos más esperados y emotivos dentro del contexto de la tragedia que azotó a Pereira. Equipos de socorro locales, así como refuerzos de Bogotá y miembros de Polnasar, un grupo especializado en búsqueda y rescate, trabajaron juntos por más de 10 horas para poder llegar hasta ella. Daniela había quedado, según reportaron los rescatistas, protegida en lo que se conoce como un ‘triángulo de vida’, bajo cuatro losas de concreto. Detectar rastros de vida fue el primer paso para iniciar la operación. Al establecer contacto con ella, los socorristas le suministraron oxígeno y después concentraron sus esfuerzos en liberar su brazo, el cual había quedado atrapado bajo una puerta, complicando aún más la delicada tarea. Finalmente, tras horas de esfuerzo coordinado, lograron sacarla con vida, despertando un sentido de alivio y celebración entre quienes participaron en el rescate.

No obstante, la esperanza dio paso a una nueva batalla en el hospital. Tras su ingreso, Daniela sufrió un paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras de reanimación por 17 minutos. Su padre, Julio César Largo, relató con tristeza que su hija “entró en crisis, muy mal, debido a una deshidratación”. El parte médico posterior fue desalentador: los especialistas informaron que su corazón funcionaba al 20 %, uno de los pulmones estaba gravemente afectado, presentaba gangrena en la mano por el tiempo prolongado bajo presión y ya se detectaban daños neurológicos. Los médicos incluso evaluaron la posibilidad de amputar la extremidad afectada, aunque reconocieron ante la familia que solo un milagro podría salvarla. Daniela deja un hijo de 12 años, quien aguardaba la oportunidad de volver a verla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron los equipos de socorro rescatar con vida a Daniela Largo Sánchez después del terremoto?

Los equipos de socorro de Pereira, Bogotá y Polnasar trabajaron durante más de diez horas para rescatar a Daniela. Detectaron signos de vida bajo cuatro losas de concreto y establecieron contacto, suministrándole oxígeno mientras enfocaban sus esfuerzos en liberar el brazo que estaba atrapado por una puerta. Finalmente, tras horas de intensa labor, lograron sacarla con vida, en medio de una gran celebración de los presentes, de acuerdo con la información proporcionada.

¿Cuáles fueron las complicaciones médicas que sufrió Daniela Andrea Largo tras su rescate del terremoto?

De acuerdo con el parte médico del Hospital Universitario San Jorge, Daniela sufrió un paro cardiorrespiratorio, su corazón funcionaba solo al 20 %, uno de sus pulmones estaba gravemente comprometido y desarrolló gangrena en la mano que estuvo oprimida durante el tiempo de encierro. Además, se identificaron daños neurológicos, lo que llevó a los médicos a considerar incluso la amputación de la extremidad afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.