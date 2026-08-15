El rescate de Daniela Largo Sánchez, una mujer de 32 años que permaneció 36 horas atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en Pereira, había dado una luz de esperanza en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

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Sin embargo, el caso tuvo un desenlace fatal. Daniela falleció después de ser trasladada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde permanecía bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según El Espectador, en la mañana de este sábado 15 de agosto confirmaron su muerte.

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La mujer había sido encontrada con vida durante la noche del martes 11 de agosto, después de permanecer atrapada durante más de un día bajo varias estructuras de concreto.

Un rescate que duró más de 10 horas

El hallazgo de Daniela se convirtió en uno de los momentos más emotivos de las labores de rescate posteriores al terremoto.

Equipos de la Defensa Civil, Bomberos de Pereira, Bomberos de Bogotá y unidades de Polnasar participaron durante más de 10 horas en el operativo para lograr llegar hasta ella.

Los rescatistas detectaron ruidos y señales de vida bajo cuatro losas de concreto. A partir de ese momento, trabajaron para abrir un conducto que permitiera acercarse a la mujer sin poner en riesgo su vida.

Daniela fue localizada dentro de un espacio identificado como un “triángulo de vida”. Los equipos le suministraron oxígeno e hidratación mientras avanzaban en la extracción y lograron liberar uno de sus brazos, que estaba aprisionado contra una puerta.

Finalmente, consiguieron sacarla de la estructura con vida.

Su estado de salud se complicó después del rescate

Aunque Daniela salió consciente de los escombros y su rescate generó optimismo entre los organismos de socorro, su condición médica se deterioró posteriormente.

De acuerdo con la información citada por El Espectador, durante el traslado en ambulancia sufrió un paro cardiorrespiratorio y requirió maniobras de reanimación durante más de 17 minuto, incluso en el mismo lugar donde fue sacada.

Además, presentaba un cuadro severo de deshidratación, hipertensión y compromiso funcional de un pulmón y del corazón.

El tiempo que permaneció atrapada también provocó graves lesiones en sus extremidades. El aplastamiento prolongado produjo afectaciones vasculares y gangrena que hicieron necesarias intervenciones quirúrgicas complejas.

A pesar de la atención médica recibida y de los esfuerzos realizados para estabilizarla, Daniela murió mientras permanecía en la UCI del Hospital Universitario San Jorge.

Una historia seguida de cerca en Pereira

Daniela era madre de un menor de 12 años y se encontraba en el centro de Pereira cuando ocurrió el terremoto.

Sus padres participaron en la búsqueda y durante horas recorrieron la zona con fotografías de su hija. La esperanza regresó cuando uno de los rescatistas logró escuchar sus llamados de auxilio entre los restos de la estructura.

Su posterior rescate con vida fue recibido como una de las noticias alentadoras de las primeras horas de atención de la emergencia.

Ahora, su fallecimiento enluta nuevamente a sus familiares y a los organismos de socorro que participaron en el operativo para encontrarla y sacarla de los escombros.

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