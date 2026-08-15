El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Cali nuevas medidas para fortalecer la atención en salud en el suroccidente de Colombia.

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Entre las acciones, el Gobierno destinó $ 4.386 millones para dotar la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle del Cauca, con el propósito de mejorar la capacidad de atención de pacientes con cáncer y garantizar la continuidad de estos servicios.

Además, se anunciaron recursos para avanzar en la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, afectado por la emergencia, así como para el arrendamiento de infraestructura médica temporal que permita mantener la prestación de servicios mientras se desarrollan las obras de recuperación.

Las medidas hacen parte de la respuesta del Gobierno para atender las necesidades de salud en las zonas afectadas y fortalecer la capacidad hospitalaria de la región.

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Según el Ejecutivo, la prioridad es evitar interrupciones en la atención de los pacientes y recuperar progresivamente la infraestructura que sufrió daños.

El anuncio fue realizado en Cali, una de las ciudades del suroccidente que ha concentrado parte de las acciones de atención y recuperación tras la emergencia.

El Gobierno señaló que continuará destinando recursos para garantizar servicios médicos y avanzar en la recuperación del sistema de salud regional.

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