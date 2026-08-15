Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Indonesia vivió nuevamente la sacudida de un fuerte movimiento telúrico este sábado, cuando un terremoto de magnitud 6,9 estremeció la isla de Sumatra, al oeste de este país del sudeste asiático. De acuerdo con datos confirmados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo se localizó en las proximidades de Pematangsiantar, específicamente a unos 126 kilómetros al sureste de Medan, una de las principales ciudades de la isla. La profundidad del evento, que alcanzó cerca de 183 kilómetros bajo la superficie terrestre, es un factor clave que puede modificar cómo se perciben las ondas sísmicas en la superficie y en zonas alejadas del punto donde ocurrió.

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El movimiento fue registrado por el USGS alrededor de las 10:54, hora local, y el epicentro se determinó a aproximadamente siete kilómetros al norte-noroeste de Pematangsiantar. Pese a la magnitud del temblor, las autoridades decidieron no emitir una alerta de tsunami, manteniendo así cierta calma entre los habitantes. Sin embargo, la reiterada actividad sísmica en la región genera preocupación, ya que este terremoto fue el segundo registrado en Indonesia en la misma jornada. Según el mismo organismo, un sismo previo había ocurrido el viernes y había dejado como saldo preliminar al menos 38 personas fallecidas, de acuerdo con los reportes iniciales.

En cuanto al segundo terremoto, aún no se han emitido reportes oficiales sobre víctimas o la magnitud de los daños, pues las autoridades continúan recopilando información en los alrededores del epicentro para evaluar afectaciones en viviendas, infraestructuras y servicios esenciales. No obstante, la vigilancia en la zona persiste debido a la ubicación de Indonesia en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja caracterizada por su elevada actividad tectónica, donde los terremotos y las erupciones volcánicas son fenómenos frecuentes y representan un riesgo constante para la población.

Mientras se esperan reportes más completos sobre los posibles impactos de este nuevo sismo, habitantes y autoridades siguen atentos ante cualquier eventualidad adicional, conscientes de la vulnerabilidad que implica residir en una de las regiones más sísmicamente activas del mundo.

¿Por qué no se emitió alerta de tsunami tras el sismo en Sumatra?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, pese a la magnitud de 6,9 del terremoto registrado cerca de Pematangsiantar, la profundidad del sismo (aproximadamente 183 kilómetros) influyó en que las autoridades no activaran una alerta de tsunami, ya que este tipo de eventos sísmicos profundos reducen el riesgo de que se generen olas de gran tamaño en superficie.

¿Cuáles fueron las consecuencias preliminares del segundo sismo en Indonesia?

Según los reportes citados por el USGS, hasta el momento no se han informado cifras concretas de víctimas ni daños específicos asociados al segundo terremoto del día en la isla de Sumatra; las autoridades continúan evaluando la situación y mantienen la vigilancia sobre la región mientras recopilan información actualizada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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