Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante la madrugada de este sábado el este de Indonesia y dejó al menos 20 personas muertas, de acuerdo con información entregada por equipos de emergencia. El movimiento provocó daños en edificaciones, generó evacuaciones y mantiene a los organismos de socorro en búsqueda de posibles sobrevivientes.

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(Vea también: Aterradores videos por el fuerte terremoto en Indonesia de 7.7; varias estructuras colapsaron)

El sismo se registró frente a la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La agencia geofísica de Indonesia ubicó el movimiento a una profundidad de 15 kilómetros, mientras otros organismos internacionales lo situaron a unos 10 kilómetros. El epicentro se localizó mar adentro, aproximadamente 68 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ende.

La fuerza del terremoto provocó el colapso de algunas estructuras y daños en viviendas, instalaciones gubernamentales y otros edificios. En Maumere, una de las principales localidades de la zona, también se reportaron afectaciones en instalaciones del puerto.

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🔴 #URGENTE | Un video captó el momento del colapso de un edificio en un puerto de Maumere, en Indonesia, tras un fuerte terremoto registrado frente a la costa de la isla de Flores. pic.twitter.com/fDzILCXkXb — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 15, 2026

Terremoto en Indonesia provocó evacuaciones y alerta de tsunami

El movimiento generó preocupación entre las comunidades ubicadas en zonas costeras y llevó a miles de personas a desplazarse hacia lugares más altos. Las autoridades activaron inicialmente una alerta de tsunami, que posteriormente fue levantada luego de que el monitoreo no evidenciara una amenaza significativa.

La agencia de emergencias informó que cerca de 2.000 habitantes de Nagekeo fueron evacuados. Además, se registraron cortes de energía y dificultades de comunicación en algunas zonas afectadas, mientras las autoridades avanzaban en la evaluación de los daños.

Rescatistas buscan personas entre los escombros

Las labores de emergencia continúan en diferentes puntos de Flores. De acuerdo con los reportes más recientes, además de los fallecidos, se contabilizan seis personas heridas y otras que permanecen atrapadas, por lo que los equipos de rescate siguen trabajando entre las estructuras afectadas.

El terremoto también estuvo acompañado por varias réplicas, entre ellas una de magnitud superior a 6, mientras los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la zona.

Indonesia se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, por lo que los terremotos son frecuentes en distintas partes de su territorio.

🚨 7.7-MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS INDONESIA 🇮🇩 A powerful earthquake struck off the coast of Ternate, causing panic and evacuations. Authorities are assessing possible damage and casualties.#Indonesia #Earthquake #BreakingNews #Ternate pic.twitter.com/WdP3JgvAGF — Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 14, 2026

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.