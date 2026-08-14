Videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad con la que un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la región de Flores, en Indonesia, mientras las autoridades activaron una alerta temprana ante la posibilidad de que se generaran olas de tsunami.

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Las imágenes compartidas en las primeras horas del evento muestran fuertes movimientos, objetos balanceándose y personas reaccionando ante la intensidad del sismo. En algunas grabaciones también se observan posibles daños en estructuras, aunque la dimensión de las afectaciones todavía debe ser establecida por las autoridades locales.

Estos son los primeros videos:

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🚨 #ÚltimaHora

Un terremoto de magnitud 7.7 se registró frente a la isla de Flores, Indonesia, a unos 68 kilómetros de Ende, según el USGS. pic.twitter.com/izkT50GnMX — A Tiempo Noticias (@atiemponot) August 14, 2026

🌊Tsunami warning issued after magnitude 7.7 #earthquake strikes #Indonesia, EMSC says. 📹Footage said to be recorded in Indonesia shows water receding. https://t.co/FlsbtxRY01pic.twitter.com/ELzI1EnIUe 📍Data collected by the United States Geological Survey (USGS) reflect… https://t.co/SNAY5m5sMc — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 14, 2026

Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la mañana de este sábado (hora local) el mar de Flores, frente a costa oriental de la isla homónima, en Indonesia https://t.co/Lm368SDoi4 pic.twitter.com/ZH2Vxz8oI3 — RT Última Hora (@RTultimahora) August 14, 2026

🔴 URGENTE | Terremoto de 7.7 en Indonesia destruye viviendas en la isla de Flores y activa alerta de tsunami. La proximidad del epicentro al mar hace necesario evaluar también la posibilidad de alteraciones del nivel del océano y la llegada de un tsunami. pic.twitter.com/MIMV03ggS3 — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) August 14, 2026

🔴 URGENTE | El violento sismo en Indonesia de magnitud 7.7, provoca daños visibles en viviendas y edificios, con paredes agrietadas, estructuras parcialmente colapsadas y escombros en las calles.🇮🇩 pic.twitter.com/IlYxOPjyDb — Ticavisión (@Ticavisioncr) August 14, 2026

El terremoto fue registrado a las 04:58 del sábado 15 de agosto, hora local de Indonesia, según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG). El organismo ubicó el epicentro a unos 30 kilómetros al noreste de Mbay, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con una profundidad de 15 kilómetros.

La poca profundidad del movimiento y su magnitud llevaron a BMKG a emitir una alerta por potencial de tsunami. El sistema indonesio de alerta temprana contempló distintos niveles para sectores costeros de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental.

De acuerdo con la alerta de BMKG, algunas zonas de Nusa Tenggara Oriental y Sulawesi del Sur fueron colocadas en nivel de “Siaga”, que implica la recomendación de evacuar, mientras otras áreas quedaron bajo nivel “Waspada”, que contempla alejarse de las playas y de las orillas de los ríos.

El terremoto también fue registrado por organismos internacionales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente una magnitud de 7,7 y una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, mientras que otros centros sismológicos presentaron diferencias en la profundidad calculada. Estas variaciones son habituales en las primeras horas de un terremoto y pueden modificarse a medida que los organismos revisan sus datos.

La zona de Flores se encuentra dentro de una región de elevada actividad tectónica. Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por la interacción de placas tectónicas y una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica.

La atención permanece puesta ahora en la evolución de la alerta de tsunami, la posible ocurrencia de réplicas y la evaluación de daños. BMKG recomienda mantenerse atento a las instrucciones oficiales y evitar acercarse a zonas costeras o ingresar a edificaciones que hayan podido resultar afectadas por el movimiento.

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Las imágenes que circulan en redes sociales ofrecen las primeras escenas del impacto del terremoto, pero su procedencia, ubicación exacta y fecha deben ser verificadas antes de atribuir cada video directamente al evento.

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