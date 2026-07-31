Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

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El viaje al destino más alejado que un colombiano puede alcanzar desde su país representa una verdadera hazaña tanto en términos de distancia como de tiempo y presupuesto. Según datos presentados por Crónica del Quindio, para llegar a este exótico destino se debe enfrentar un trayecto aéreo que puede superar los 30.000 kilómetros, implicando cerca de tres días de viaje continuo y un presupuesto aproximado de 20 millones de pesos para cubrir todos los gastos principales, incluidos tiquetes aéreos, estadía y desplazamientos internos. El recorrido puede variar dependiendo de la ruta elegida, pero generalmente parte desde Bogotá y requiere varias escalas internacionales antes de arribar al destino final.

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El país que ostenta este título es Indonesia, una nación situada en el sudeste asiático y reconocida por su inmensa diversidad geográfica y cultural. Indonesia está formada por más de 17.000 islas y destaca por paisajes que van desde exuberantes selvas tropicales hasta volcanes activos, pasando por playas paradisíacas y templos ancestrales, tal como destaca la Crónica del Quindio. Lugares como Bali, Yakarta, Lombok y Komodo figuran entre los principales referentes turísticos del país. Además, Indonesia es el punto geográfico más distante de Colombia, lo que transforma el viaje en toda una experiencia para quienes buscan explorar rincones verdaderamente remotos del planeta.

Actualmente, no existen vuelos directos entre Colombia e Indonesia. Los itinerarios más frecuentes implican escalas en ciudades como Fráncfort, Doha, Dubái o Ámsterdam, lo que lleva el tiempo total de vuelo, excluyendo las horas de espera entre conexiones, a un promedio de 37 horas y media, de acuerdo con portales citados por Crónica del Quindio. El costo del tiquete aéreo de ida y regreso oscila entre 8 y 10 millones de pesos, dependiendo de la temporada y la antelación con la que se adquiera. Esto convierte a Indonesia en un destino exclusivo, tanto por su lejanía como por la logística que demanda llegar desde el territorio colombiano.

Al llegar, los visitantes encuentran una gastronomía única donde el plato nacional es el Nasi Goreng, arroz frito con variadas proteínas y acompañamientos. Otros platos típicos incluyen el Mie Goreng (fideos fritos), Satay (brochetas con salsa de maní), Rendang (estofado de carne), Gado-Gado (ensalada de vegetales y salsa de maní) y Bakso (albóndigas en caldo). Así, pese a la enorme distancia, quienes se animan a visitar Indonesia desde Colombia encuentran una experiencia que mezcla naturaleza, diversidad cultural y sabores inigualables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el país más lejano de Colombia y por qué es tan difícil llegar?

Indonesia es el país más distante de Colombia, según información de Crónica del Quindio. Su ubicación geográfica casi en el extremo opuesto del planeta implica trayectos de más de 30.000 kilómetros y la ausencia de vuelos directos desde el país cafetero. Esto obliga a los viajeros a realizar al menos dos o tres conexiones internacionales, dando lugar a trayectos que suman hasta 37 horas de vuelo, lo que hace del desplazamiento una travesía exigente y costosa.

¿Cuánto cuesta viajar de Colombia a Indonesia y cuáles son las escalas más comunes?

Viajar de Colombia a Indonesia puede requerir un presupuesto de alrededor de $20 millones de pesos, considerando tiquetes de ida y vuelta que oscilan entre 8 y 10 millones, según la Crónica del Quindio. Las escalas más frecuentes durante el trayecto involucran grandes ciudades turísticas y centros de conexiones aéreas globales como Fráncfort en Alemania, Doha en Catar, Dubái en Emiratos Árabes Unidos y Ámsterdam en Países Bajos, desde donde se accede a destinos indonesios como Bali, Yakarta o Surabaya.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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