Por: Social Geek

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Nequi anuncia su transición a Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, bajo el Grupo Cibest, a partir del 1 de septiembre de 2026. Esta empresa fintech comunicó que, aunque inicia una nueva etapa como compañía independiente, los cambios serán internos y para los usuarios la experiencia en la aplicación se mantendrá intacta.

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De acuerdo con la información oficial de Nequi, los clientes podrán continuar realizando sus operaciones habituales en la app: enviar, recibir, solicitar, recargar y retirar dinero. Los usuarios seguirán teniendo acceso a cajeros y corresponsales de Bancolombia sin costos adicionales, lo que garantiza la continuidad en los servicios que actualmente tienen millones de personas. La compañía también aseguró que no habrá transformaciones en sus canales de atención, los cuales permanecerán funcionando tal como hasta ahora.

Otra medida importante anunciada por Nequi es que la entidad, una vez formalizada la transición, contará con vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y el respaldo del seguro de depósito ofrecido por Fogafín, entidad encargada de proteger los depósitos en el sistema financiero colombiano. Esto implica que la seguridad de los recursos de los usuarios estará garantizada de acuerdo con las normas del sector.

En cuanto a la comunicación oficial, Nequi fue enfática en que durante este proceso de cambio no solicitará información personal ni financiera a través de intermediarios, llamadas telefónicas ni enlaces externos. Toda notificación legítima será enviada únicamente mediante los canales autorizados de la compañía, como la propia aplicación y el correo institucional. Esta medida tiene como finalidad anticiparse a posibles fraudes o intentos de suplantación, velando por la protección de los datos de los usuarios.

La empresa habilitó, además, un espacio especial para resolver inquietudes relacionadas con esta transformación, sumado a la permanencia de sus canales habituales de servicio. Así, Nequi busca que sus clientes tengan claridad sobre el proceso y mantengan la confianza en una transición que, según lo establecido, no repercutirá en el funcionamiento diario de la plataforma.

¿Qué implica la transición de Nequi a Nequi S.A. Compañía de Financiamiento para los usuarios?

Según la información oficial, el cambio a Nequi S.A. Compañía de Financiamiento será exclusivamente de naturaleza interna y no impactará la experiencia del usuario. Se mantendrán todos los servicios actuales de la aplicación, con acceso sin costo a cajeros y corresponsales de Bancolombia y la continuidad de los canales de atención. Además, la entidad estará vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y contará con seguro de depósito por Fogafín.

¿Cómo pueden los usuarios de Nequi identificar una comunicación oficial y prevenir fraudes durante el proceso de transición?

Nequi indicó que la única comunicación oficial será enviada desde la aplicación, el correo autorizado y sus canales institucionales. No solicitará datos personales ni financieros por medio de terceros, llamadas o enlaces externos. Los usuarios deben estar atentos a estas recomendaciones y evitar compartir su información fuera de los medios oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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