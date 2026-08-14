Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante la madrugada de este sábado la región de Nusa Tenggara Oriental (NTT), Indonesia, y llevó a las autoridades a emitir una alerta temprana por posible tsunami.

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(Vea también: Terremoto de 7,7 sacude a Indonesia: evalúan daños y posible riesgo de tsunami)

De acuerdo con la actualización oficial de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), el movimiento se registró a las 4:58 a. m. del 15 de agosto, hora WIB, con epicentro ubicado a unos 30 kilómetros al noreste de Mbay, en Nagekeo, y una profundidad de 15 kilómetros.

El evento había sido reportado inicialmente con una magnitud menor, pero el parámetro fue actualizado posteriormente a 7,7, mientras las autoridades mantienen el monitoreo del comportamiento del fenómeno.

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Cuatro regiones quedaron bajo vigilancia por posible tsunami

La alerta temprana fue extendida a sectores de Nusa Tenggara Oriental (NTT), Nusa Tenggara Occidental (NTB), Sulawesi del Sur y Sulawesi del Sudeste. BMKG informó que varias zonas quedaron bajo diferentes niveles de amenaza y estableció estimaciones sobre la posible llegada de las primeras olas.

En algunas localidades ya fueron observadas variaciones del nivel del mar, aunque las mediciones iniciales corresponden a olas de baja altura. La situación continúa bajo vigilancia debido a que los parámetros de un evento de esta magnitud pueden ser actualizados conforme ingresan nuevos datos.

Por ello, BMKG, junto con los organismos de gestión de emergencias, recomendó a la población mantenerse alejada de las costas y de las desembocaduras o zonas cercanas a ríos mientras permanezca vigente la alerta.

La propia BMKG mantiene como recomendación general alejarse de las playas ante una posible amenaza de tsunami y seguir únicamente las instrucciones de las autoridades, especialmente durante las primeras horas posteriores a un terremoto fuerte.

La situación permanece en desarrollo y las autoridades continúan evaluando el comportamiento del mar y los posibles efectos del terremoto en las zonas cercanas al epicentro.

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