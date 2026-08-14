Un potente terremoto de magnitud 7,7 fue registrado este viernes 14 de agosto en la región de Flores, Indonesia, de acuerdo con información atribuida al Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió en horas de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad superficial, según el reporte inicial.

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El epicentro fue ubicado en las proximidades de Ende, en la isla de Flores, dentro de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Por la fuerza del evento y sus características, las autoridades mantienen activa la evaluación de posibles afectaciones en edificaciones, vías y servicios esenciales.

Indonesia mantiene vigilancia tras el fuerte movimiento

Tras el terremoto, los organismos de emergencia comenzaron a implementar protocolos preventivos en las zonas cercanas al epicentro y en sectores costeros.

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Uno de los puntos de atención está relacionado con el posible comportamiento del nivel del mar, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones del litoral ante la eventualidad de efectos asociados al movimiento telúrico.

También se adelantan revisiones de estructuras que pudieron resultar afectadas y se recomienda a la población seguir las instrucciones oficiales, especialmente ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Las primeras informaciones sobre el evento todavía están en desarrollo y la evaluación de daños continúa, por lo que las cifras y características del terremoto podrían ser actualizadas por los organismos sismológicos y de emergencia.

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