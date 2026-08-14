El terremoto del pasado lunes, 10 de agosto, ha sido una de las mayores tragedias que se han presentado en Colombia en la historia, destacando que fue de 7.4 y afectó a miles de personas en todo el territorio nacional, especialmente en Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y más.

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Decenas de personas perdieron la vida, hay muchas heridas, miles afectadas y cientos desaparecidas, por lo que aunque ya pasaron algunos días la labor de los rescatistas sigue siendo muy importante mientras se mantiene la fe de encontrar todavía personas con vida.

Por otro lado, si hay algo que se pueda sacar positivo de esta situación es que la solidaridad y generosidad de las personas se ha hecho sentir en las principales ciudades del país, pues en los centros de acopio se ha visto una gran ayuda de miles de ciudadanos que buscan ayudar para sobrepasar ligeramente la situación.

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Este viernes, por ejemplo, se conoció el relato de un joven de apenas 13 años de edad que ha dado una lección muy importante y llena de fe y esperanza a miles de personas que aún sueñan con recuperar a su familia.

“Un poco triste porque mi Pereira está hundida, está derrumbada prácticamente toda mi Pereira. El 10 de agosto cuando ocurrió el terremoto yo estaba por allá atrás en una casa derrumbada, sacando escombros para que sacaran una señora. Aunque la sacaron muerta, yo ayudé a abrir campo para que la rescataran”, dijo el menor, en diálogo con el medio argentino TN.

Sin embargo, lo más importante vino después, ya que cuando el periodista le preguntó que por qué salió, él niño, sin vacilar, respondió: “Yo no voy a dejar solo a mi país. Ningún colombiano puede dejar solo a su país”.

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Este es un mensaje que todo colombiano debería interiorizar, pues en este momento es que la sociedad se debe unir, debe salir el lado más solidario y generoso para ayudar de la manera en que se pueda, ya sea con una donación de dinero, un mercado, haciendo voluntariado, ayudando en las zonas más afectadas y más, porque cualquier apoyo es vital para que los rescatistas puedan seguir haciendo su trabajo y para que los damnificados tengan un soporte en este complicado momento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.