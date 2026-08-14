Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El más reciente informe entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revela un panorama devastador tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia. Según la entidad, 284 personas han perdido la vida y 3.977 han resultado heridas, cifras que reflejan la magnitud del desastre y la complejidad de las labores de emergencia que continúan en desarrollo. En un esfuerzo por salvar vidas, los organismos de socorro han logrado rescatar hasta el momento a 354 personas, lo que evidencia la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la atención de emergencias.

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El impacto del sismo en la infraestructura urbana y rural de Colombia ha sido considerable. De acuerdo con la información oficial, 71.763 viviendas presentan algún tipo de afectación estructural, mientras que otras 12.597 fueron completamente destruidas. Además, 121 edificios colapsaron, una situación que obliga a mantener activos los operativos de inspección y evaluación de daños para evitar más tragedias. Este desastre no solo ha dejado innumerables familias en situación de vulnerabilidad, sino que también ha afectado gravemente la prestación de servicios fundamentales.

En el sector de la salud, 240 centros médicos reportan daños, lo que dificulta la atención de urgencias y la prestación de servicios a la población afectada. En cuanto a la educación, 2.205 instituciones educativas se han visto perjudicadas, lo que impide el desarrollo normal de las actividades escolares y afecta a miles de estudiantes. Los espacios comunitarios también sufrieron el impacto con 1.208 centros afectados, sumando obstáculos adicionales en la labor de apoyo a los damnificados.

La conectividad del país resultó comprometida al registrarse daños en 210 vías, 44 puentes vehiculares y 13 peatonales. También se reportan afectaciones en 73 acueductos, un recurso vital para el abastecimiento de agua, y cinco aeropuertos. Según la UNGRD, los animales también han sufrido consecuencias: 169 fueron rescatados y 247 resultaron afectados.

En paralelo, Medicina Legal informó que ha recibido 260 cuerpos relacionados con la emergencia. Hasta ahora, 246 víctimas han sido identificadas y 222 de ellas entregadas a sus familias, proceso que avanza mientras continúan las labores de rescate e identificación de desaparecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas y edificaciones colapsaron tras el terremoto en Colombia según la UNGRD?

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto del 10 de agosto en Colombia ocasionó que 71.763 viviendas presentaran algún tipo de afectación y 12.597 quedaran totalmente destruidas. Además, 121 edificios colapsaron, reflejando la gravedad de los daños en la infraestructura.

¿Cómo avanza la identificación de víctimas tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con información de Medicina Legal, se han recibido 260 cuerpos relacionados con el terremoto. De estos, 246 ya fueron identificados y 222 han sido entregados a sus familiares, en un proceso que sigue en marcha a medida que avanzan las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.