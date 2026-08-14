Por: Noticiero 90 minutos

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Un devastador sismo de magnitud 7,4 sacudió la región de San José del Palmar, Chocó, dejando un saldo trágico, según el reporte actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con información oficial y con corte a las 10:30 p. m. del 13 de agosto, este evento natural ha causado la muerte de 284 personas y heridas a 3.977 habitantes de las zonas impactadas, mientras 379 individuos permanecen desaparecidos y 354 han logrado ser rescatados.

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El alcance de la emergencia es notable: la Ungrd confirma que el fenómeno ha golpeado 15 departamentos y afectado directamente a 426 municipios. La magnitud del desastre queda evidenciada al contemplar que 45.523 familias –lo que suma un total de 102.263 personas– resultaron perjudicadas por las consecuencias inmediatas y posteriores al movimiento telúrico. Los daños provocados no solo son humanos, sino también materiales y estructurales.

En cuanto a las edificaciones, el balance detalla que más de 84.000 viviendas han resultado afectadas, distribuidas entre 71.763 averiadas y 12.597 totalmente destruidas. Además, se reporta el colapso de 121 edificios, cifra que resalta la gravedad del impacto en la infraestructura urbana y rural. El reporte no omite la afectación sobre instalaciones esenciales para la vida en comunidad: 240 centros de salud presentan daños, junto con 2.205 centros educativos y 1.208 centros comunitarios.

Las vías de comunicación también sufrieron secuelas importantes. Se registran afectaciones en 210 vías, lo que dificulta el acceso de los equipos de rescate y la llegada de ayudas. La emergencia incluye daños graves en 73 acueductos, 44 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales, además de cinco aeropuertos, lo que implica un reto logístico para la asistencia oportuna de los damnificados y el traslado de recursos a los lugares más apartados.

No solo las personas han sufrido las consecuencias del sismo. El informe oficial de la Ungrd indica que 169 animales fueron rescatados y otros 247 se encuentran afectados, mostrando que la emergencia involucra tanto a los seres humanos como a la fauna de la zona.

Mientras los organismos de emergencia continúan trabajando en la localización de los desaparecidos y en la recuperación de personas y animales afectados, la magnitud de daño registrado subraya la necesidad de una acción coordinada y constante para mitigar las secuelas de este desastre natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales daños reportados tras el sismo en San José del Palmar, Chocó?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que los daños más significativos incluyen más de 84.000 viviendas afectadas, el colapso de 121 edificios y daños en 240 centros de salud, 2.205 centros educativos y 1.208 centros comunitarios. Además, hubo secuelas en 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 peatonales y cinco aeropuertos.

¿Cuántas personas fueron afectadas y cuál es la situación actual de los desaparecidos y rescatados?

Según la Ungrd, 102.263 personas han resultado afectadas por el sismo. El reporte más reciente indica 284 fallecidos, 3.977 heridos, 379 desaparecidos y 354 personas rescatadas. Las labores de búsqueda y atención continúan para intentar ubicar a quienes aún están desaparecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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