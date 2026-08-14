Por: Caracol TV

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Frisby España informó que iniciará sus operaciones el próximo 17 de agosto en la ciudad de Madrid, a través de la plataforma de Uber Eats, tras “el conjunto de resoluciones judiciales y administrativas dictadas a su favor. La compañía anunció, asimismo, la incorporación de nuevos socios a su capital social, así como la concesión de dos franquicias”.

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Además del primer punto de venta que iniciará su actividad este lunes, la empresa informó en un comunicado que “está prevista la apertura de otros tres puntos de venta —uno de ellos con establecimiento físico abierto al público— antes de final de año”. Según su página web, estarán disponibles en Barcelona desde septiembre de 2026.

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La compañía, de igual manera, reiteró que aún hay “diversos procedimientos judiciales iniciados por Frisby España” que continúan su curso. Cabe resaltar que en abril de este año la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) falló a favor de esta marca y, por el contrario, declaró la caducidad de tres registros realizados por la empresa colombiana Frisby S.A. BIC.

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Con este fallo, la OEPM canceló los registros hechos por Frisby Colombia en 2001 bajo los nombres de ‘Frisby’ y ‘Frisby Pollo Frito’. Según esta oficina, la decisión se debe a que nunca fueron realmente utilizadas en territorio español, a pesar de que la marca pereirana ha argumentado que Frisby España se ha apropiado del nombre y los símbolos identitarios de la marca.

Para la oficina, la presencia de Frisby Colombia en redes sociales, las descargas de aplicaciones o el reconocimiento de la marca entre la comunidad colombiana en España no son factores que den prueba de una actividad comercial de la empresa en ese país.

Tras la disputa judicial, Frisby España se describe como “una compañía española de restauración especializada en pollo frito y sabores sudamericanos, que opera bajo un modelo de cocinas de producción (dark kitchens), establecimiento físicos y establecimientos franquiciados”. Asegura en su página web que es “un proyecto independiente, creado y desarrollado en Europa, con identidad propia y una visión adaptada al mercado europeo”.

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Y añade: “Nuestra propuesta gastronómica se inspira en sabores sudamericanos, con platos característicos como el pollo apanado, las arepas o la ensalada de repollo, acompañados de salsas icónicas. Ahora bien, se trata de una creación propia y auténtica, desarrollada en Europa para el público europeo, bajo los derechos exclusivos de la marca FRISBY en la Unión Europea. No existe relación societaria ni contractual con empresas homónimas de otros países, por lo que nuestro menú no puede considerarse una copia ni una franquicia de terceros”.

Sobre la apertura en el mercado de Madrid, su portavoz, Charles Dupont, aseguró: “Este lunes culmina una etapa y comienza otra: la de servir a los madrileños. Nuestro plan de desarrollo avanza con paso firme”.

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