La temporada de la Feria de las Flores ya se siente en el norte del Valle de Aburrá, y los espacios comerciales se alistan para recibir a propios y visitantes con una variada oferta de entretenimiento. En esta ocasión, el centro comercial Parque Fabricato preparó una agenda cultural pensada para exaltar el folclor, las tradiciones y las expresiones artísticas que identifican a Antioquia.

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Las actividades, diseñadas para reunir a las familias en torno a la historia y las costumbres del departamento, arrancaron el pasado 31 de julio con el tradicional evento de ‘Pequeños Silleteros’, un homenaje infantil al desfile más emblemático de la festividad. La programación continuó el 1 de agosto con la presentación del espectáculo musical “Yo Me Llamo Carlos Gardel”.

Para los amantes del talento local, el cronograma incluyó una jornada el 2 de agosto con muestras de trova y exhibiciones de danza antioqueña, manteniendo vivas las raíces del territorio. Asimismo, la agenda contempla para este 7 de agosto el espacio denominado ‘Bambi y las flores’, una actividad pensada especialmente para los niños del sector.

El cierre de esta temporada cultural en la plazoleta principal del centro comercial se vivirá el próximo 15 de agosto, fecha que contará con la presentación de la Comunidad Cultura e Identidad, acompañada de un ensamble de percusión, muestras de estimulación musical y un espectáculo crossover para toda la familia.

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Ubicado en el corazón de Bello y galardonado con el reconocimiento Silver en los Premios ICSC Global Design & Development Awards 2023 en la categoría de nuevos desarrollos, el centro comercial busca consolidarse una vez más como un punto de encuentro clave para la integración comunitaria, el entretenimiento y el impulso a la cultura regional durante una de las épocas más esperadas del año

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