David Vélez, cofundador y CEO de Nubank, lanzó una advertencia sin rodeos a los bancos tradicionales: la inteligencia artificial no admite respuestas a medias. En un panel reciente, Vélez delineó con precisión quirúrgica los tres errores históricos que cometió la banca cuando llegó el smartphone, y anticipó que la IA no dará el mismo margen de maniobra.

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De acuerdo con Vélez, cuando el smartphone abrió el mercado alrededor de 2012, permitió que Nubank naciera con menos de un millón de dólares y sin sucursales físicas, algo impensable antes. Ante esa irrupción, los incumbentes respondieron de tres maneras distintas, ninguna de ellas del todo exitosa. La primera fue ignorar y ridiculizar a los nuevos competidores. “Los consumidores nunca van a confiar en una marca nueva, nunca van a confiar en que sea digital”, era el argumento que, según el empresario, paralizó a muchas instituciones.

La segunda reacción fue cosmética: contratar consultores, lanzar apps relucientes y construir bancos digitales paralelos que, en el fondo, mantenían intacta la cultura institucional de siempre. “El cliente llamaba a la central telefónica y era todavía el mismo gerente diciéndole, señor, son 3 meses de espera y tiene que ir a una sucursal bancaria para activar su tarjeta de crédito», ilustró Vélez. “Se puso maquillaje, pero no se cambió la institución dentro de sí”, sentenció.

Ahora, con la IA, advirtió que el patrón se repite. “Alguna gente está utilizando ChatGPT o Claude y está lista. Y eso no es suficiente”, afirmó el CEO. La diferencia esta vez, subrayó, es que el reloj corre más rápido: si la banca tuvo una década para reaccionar al smartphone, con la inteligencia artificial tendrá apenas tres años.

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El único camino válido, según Vélez, es el que transitaron los incumbentes que mejor sortearon la era digital: una transformación cultural y de procesos de raíz. En Nubank, eso se traduce hoy en dividir toda la operación en 120 flujos de trabajo distintos —desde la verificación de identidad hasta los sistemas de crédito— y reescribirlos desde cero. Colombia, mencionó, funciona como laboratorio de innovación dentro de la compañía, con estructuras organizacionales completamente horizontales.

“Si hubo 10 años para que los bancos simplemente reaccionaran con el smartphone, van a haber 3 años para que los bancos reaccionen con ella. El mensaje de aquí a 3 años es no ignorar, no maquillar, sino reinventar”, dijo.

¿Por qué los bancos tienen menos tiempo para adaptarse a la IA que al smartphone?

De acuerdo con Vélez, la velocidad de adopción de la inteligencia artificial supera con creces la del smartphone. Mientras la banca tuvo cerca de diez años para reaccionar a ese cambio tecnológico, estima que la IA comprimirá ese plazo a apenas tres años, lo que exige decisiones estructurales inmediatas, no experimentos graduales.

¿Qué significa reinventarse con IA según el CEO de Nubank?

Para Vélez, reinventarse no equivale a incorporar herramientas de IA sobre procesos existentes, sino a desmontar el modelo de negocio completo y reconstruirlo. Nubank aplica ese principio al dividir sus operaciones en 120 flujos de trabajo independientes que se rediseñan en una página en blanco, probando distintos enfoques de forma simultánea.

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