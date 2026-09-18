Un guarda de seguridad de Transmilenio, identificado como Cristian David Garzón Castro, de 27 años, murió tras ser atacado con arma blanca en la estación Terreros, en Soacha.

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El hecho ocurrió cuando una pareja ingresó irregularmente al sistema y fue requerida por los guardas para que pagara el pasaje.

Según la información conocida por El Tiempo, el hombre habría reaccionado de manera violenta e intentado atacar a una funcionaria.

Garzón se interpuso para defenderla y recibió varias puñaladas en el pecho. Aunque fue trasladado rápidamente a una IPS de Soacha, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

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La pareja fue capturada en flagrancia por la Policía Metropolitana de Soacha y será presentada ante la Fiscalía para su judicialización. Los dos fueron plenamente identificados, pero sus nombres no fueron divulgados por las autoridades.

De acuerdo con el reporte, el hombre señalado no registra antecedentes judiciales, mientras que la mujer tiene varias anotaciones por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico y fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el crimen y aseguró que se colaborará con la Fiscalía para esclarecerlo.

Transmilenio también condenó el ataque y señaló que ninguna discusión relacionada con el acceso al transporte público puede justificar la violencia.

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