Luego de que se divulgaron los planes de la niña Ana Lucía González, nuevos detalles han salido a flote acerca de este escabroso caso que ha conmocionado a la sociedad colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

Los familiares de la menor reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre en Mosquera (Cundinamarca) solicitaron agilidad a las autoridades colombianas.

El objetivo principal de la familia busca acelerar la plena identificación del cuerpo, lograr la entrega oficial de los restos y efectuar su pronta repatriación a Venezuela.

La Fiscalía General de la Nación vinculó el cuerpo de una menor encontrado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, con la niña desaparecida en Mosquera.

Lee También

Sin embargo, los procedimientos de verificación forense continúan su marcha, razón por la cual la madre asistió a Medicina Legal para practicarse pruebas genéticas y reconocimientos visuales.

Rafael González, tío de la menor, explicó que los parientes requieren obtener las pruebas científicas con urgencia debido a las severas limitaciones económicas que afrontan en Colombia, según replicó Blu Radio.

“Durante el día la madre de la menor se presentó en las instalaciones de Medicina Legal para avanzar con un examen de ADN. También se hizo un reconocimiento fotográfico nuevamente, porque ayer lo hicimos. Hoy vine con la mamá de la niña a hacer nuevamente el reconocimiento y hacer la toma de ADN”, indicó.

El familiar insistió en la necesidad de acelerar los trámites institucionales para poder efectuar la pronta repatriación del cuerpo hacia el territorio venezolano.

“Nos dicen que son 20 días hábiles, los cuales para nosotros acá 20 días hábiles, demasiado día, ya que no contamos con un recurso necesario, no contamos con algo que nos pueda sostener acá durante estos días. Entonces, que nos ayuden con esos resultados lo más posible”, señaló.

Respecto a las causas del deceso, las indagaciones preliminares señalan que la niña habría fallecido violentamente por una presunta asfixia, aspecto pendiente de confirmación definitiva.

Paralelamente, el ente fiscal alista las audiencias concentradas contra José Rojas Lárez, identificado formalmente como el presunto responsable del homicidio de la pequeña.

Las pesquisas judiciales pretenden esclarecer las condiciones exactas en que sucedieron tanto el extravío inicial como la trágica muerte de la menor de edad.

El organismo investigador indicó que, tras receptar la denuncia por desaparición, activó los protocolos de rastreo mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente y Alerta Rosa.

Rafael González relató que José Rojas Lárez era la expareja de la hermana mayor de la víctima y padre de sus hijos según los datos familiares.

El allegado indicó que la jornada de la desaparición ocurrió un altercado entre la pareja, provocando que la niña fuera raptada como una aparente represalia.

“Este señor, como le venía comentando, es la expareja de la hermana. Ellos tuvieron problemas el día lunes, un día que la niña desapareció. Problemas de pareja, donde las muchachas baja del 4º piso del apartamento donde ellos vivían a buscar ayuda, donde la hermana acude a un CAI de ahí del barrio”, remarcó.

Posteriormente, imágenes captadas por cámaras de seguridad registraron al hombre transportando a la niña a bordo de un vehículo tipo motocicleta.

La información obtenida por los parientes sugiere además que el sospechoso pretendía escapar hacia la ciudad de Medellín para evadir la acción de la justicia.

González agregó que la hermana no reportó episodios previos de agresión física durante el tiempo que duró la convivencia con el señalado agresor.

No obstante, durante esa fatídica jornada el sujeto exhibió comportamientos violentos, destruyó objetos en el inmueble y profirió amenazas fatales contra el entorno familiar.

La Fiscalía presentará al indiciado José Rojas Lárez ante un juez de control de garantías para avanzar formalmente en el proceso de judicialización penal.

Entretanto, los peritos forenses de Medicina Legal continúan las labores científicas para dictaminar la causa exacta del fallecimiento y confirmar la identidad biológica.

* Pulzo.com se escribe con Z