El caso que tiene conmocionada a la capital del país y al municipio de Mosquera da un paso crucial con la judicialización del presunto responsable. Las autoridades confirmaron la captura y la pronta imputación de cargos en contra del individuo señalado de perpetrar el macabro crimen de Ana Lucía González, la niña de aproximadamente 8 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

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Fuentes reservadas revelaron a El Tiempo que el detenido responde al nombre de Shenner José Rojas Lárez, un ciudadano venezolano de 29 años quien, de acuerdo con las labores de inteligencia y policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), sería el autor material de la desaparición de la menor, reportada inicialmente como desaparecida el pasado lunes 14 de septiembre en el vecino municipio.

Las pesquisas detalladas por los investigadores determinaron que el fatídico desenlace se desencadenó tras una violenta discusión que el sujeto sostuvo con un familiar directo de la víctima dentro de un apartamento en Mosquera, Cundinamarca. En medio de los desmanes y el pánico desatado por los ataques de ira del hombre, la pequeña se vio inmersa en la tensa situación, momento que el agresor habría aprovechado para llevársela por la fuerza antes de cruzar los límites departamentales rumbo a la capital.

La Fiscalía General de la Nación oficializó que el operativo de captura se ejecutó con contundencia en Bogotá, por lo que el indiciado será presentado de manera inminente ante un juez de control de garantías. El ente acusador le formulará cargos de extrema gravedad que reflejan la sevicia del caso, imputándole formalmente los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años, blindando el expediente con pruebas técnicas.

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