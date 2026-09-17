La niña Eiheel Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, fue encontrada con vida este jueves 17 de septiembre, luego de haber sido reportada como desaparecida desde la tarde del lunes 14 de septiembre en Bogotá.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, la menor fue ubicada en el sector de La Candelaria, en Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

Sofía había sido vista por última vez en inmediaciones del Hospital Santa Clara, donde se encontraba acompañando a su abuela junto con su hermano de 14 años.

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Según la información entregada sobre su desaparición, la abuela estaba siendo atendida en el área de urgencias del centro médico. En un momento, los dos menores salieron del hospital para comprar algo de comer.

Los hermanos llegaron hasta una tienda cercana y, al parecer, Sofía se quedó afuera mientras su hermano ingresó al establecimiento para comprar agua. Cuando el adolescente salió, la niña ya no se encontraba en el lugar.

Desde ese momento se activó la búsqueda de la menor y se difundió información para intentar establecer dónde estaba.

Sofía quedó bajo protección del ICBF

Tras ser encontrada, la niña fue trasladada por la Policía de Infancia y Adolescencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La entidad adelanta ahora un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, con el objetivo de establecer las condiciones de protección que requiere la menor luego de haber permanecido desaparecida durante varios días.

Por ahora, no se han entregado públicamente detalles sobre dónde estuvo Sofía durante el tiempo que permaneció desaparecida ni sobre las circunstancias en las que fue ubicada.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido desde el momento en que la niña fue vista por última vez hasta su hallazgo.

La prioridad, según la información conocida hasta el momento, es garantizar la protección de la menor mientras avanza el proceso correspondiente y se establecen todos los detalles del caso.

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