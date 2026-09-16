Nuevos detalles se conocen sobre el caso de la niña de 9 años que fue hallada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá, gracias a un familiar que entregó información sobre lo que habría ocurrido antes de la desaparición de la menor.

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La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta hacia un hombre que sería la pareja sentimental de la hermana mayor de la niña. El caso continúa bajo investigación y, hasta ahora, esta versión hace parte de las pesquisas para establecer qué sucedió.

Según relató a City TV, la desaparición habría ocurrido después de una discusión entre el señalado responsable y la hermana de la víctima dentro de la vivienda familiar. Posteriormente, las cámaras de seguridad del sector habrían permitido reconstruir parte del recorrido.

De acuerdo con la información publicada por el medio citado, las grabaciones permitieron observar el momento en que la menor habría sido movilizada en una motocicleta desde Mosquera, Cundinamarca, hasta Bogotá.

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Rafael González, tío de la víctima, habló con CityTV y entregó detalles sobre el comportamiento que habría tenido el señalado responsable durante la discusión. “Tuvo un comportamiento bastante agresivo hacia ella (la hermana de la menor), donde le rompió todas sus cosas, sus pertenencias del apartamento donde ellos compartían”, puntualizó González al medio.

El cuerpo de la menor fue encontrado el martes 15 de septiembre en un canal de agua del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, después de que varios menores que estaban en la zona alertaran a habitantes sobre la presencia de un cuerpo.

Entretanto, las autoridades continúan recopilando elementos para esclarecer el caso y determinar las circunstancias exactas de la muerte de la menor.

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