El caso de Ana Lucía González, la niña de nueve años reportada como desaparecida en Mosquera, tuvo un nuevo giro con la captura de un hombre señalado como presunto responsable de su desaparición.

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La captura se produjo en la localidad de Fontibón, en Bogotá, según información conocida este 16 de septiembre. La Alcaldía de Mosquera señaló que, mediante el sistema de vigilancia instalado en el sector de Porvenir Río, fue posible individualizar al presunto responsable y establecer una ruta de acción junto con las autoridades de Fontibón.

El caso está relacionado con el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. La Alcaldía de Mosquera confirmó que se trataría de Ana Lucía, quien había sido reportada como desaparecida en el municipio. La administración indicó que el proceso quedó en manos de la Policía Judicial de Bogotá.

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#ATENCIÓN | Capturan en Fontibón al presunto responsable de la desaparición de la menor de edad, Ana Lucía González, de nueve años de edad, que fue hallada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar.

La @AlcMosquera confirmó que el cuerpo hallado en el barrio J.J. Rendón en… pic.twitter.com/QDawmAMnq3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 16, 2026

En su comunicado, la Alcaldía de Mosquera aseguró que desde que conoció la desaparición activó las labores de búsqueda mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa. También señaló que colaborará con las autoridades encargadas del esclarecimiento de los hechos.

Por ahora, la investigación deberá establecer qué ocurrió con la menor y las circunstancias que rodearon su muerte. La información disponible identifica al capturado como presunto responsable, por lo que su situación deberá definirse dentro del proceso judicial.

El hallazgo del cuerpo se produjo durante la tarde del 15 de septiembre en Ciudad Bolívar. En ese momento, las autoridades habían informado que trabajaban junto con la Fiscalía y el CTI para establecer la identidad y las causas del fallecimiento.

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