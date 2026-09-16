Un episodio de extrema zozobra que mantuvo en alerta al género de la música popular en Colombia concluyó con un parte de tranquilidad, luego de que se confirmara la aparición con vida del cantante Fabio Nelson Silva, conocido artísticamente como ‘El Chakal del Sur’. El artista había encendido las alarmas de su equipo de trabajo y seguidores tras perderse abruptamente su rastro en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, en medio de circunstancias que apuntaban a una aparente situación de peligro.

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La alerta se originó la tarde del pasado martes 15 de septiembre, cuando el mánager del intérprete, Víctor Espinel, sostenía una llamada laboral de rutina con el artista. De acuerdo con el reporte oficial emitido por su equipo, alrededor de las 4:30 de la tarde la comunicación se vio interrumpida de manera abrupta y, al fondo de la línea, se alcanzaron a percibir gritos y múltiples detonaciones similares a disparos. Desde ese instante, los canales de contacto con el cantante se cerraron por completo, desconociéndose su paradero y generando una ola de profunda incertidumbre en la industria musical y entre sus seguidores.

Sin embargo, la angustia comenzó a disiparse horas después, cuando su hija se pronunció a través de sus redes sociales oficiales para llevar calma a los allegados del artista. “Gente, ya apareció mi papá; muchísimas gracias. Después les contaremos qué pasó. Muchas gracias a los chakalistas, Dios me los bendiga y no crea nada de lo que estén diciendo”, expresó la joven en una historia de Instagram, acompañada de una fotografía junto al cantante, despejando los rumores más alarmantes sobre su integridad física.

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Fabio Nelson Silva, de 58 años y oriundo de Tello, Huila, ha construido una sólida trayectoria en la música popular caracterizada por la perseverancia. Su historia personal estuvo marcada por dificultades económicas y un origen campesino que lo obligó a buscar su propio camino desde muy joven, migrando junto a su hermano Robinson Silva —quien posteriormente alcanzaría la fama nacional tras coronarse ganador del programa de imitación ‘Yo Me Llamo’ en 2018 como la voz de Julio Jaramillo—.

Tras un primer intento en la industria y un largo período alejado de los escenarios, ‘El Chakal del Sur’ retomó su carrera artística consolidando éxitos virales como ‘El Amor y La Felicidad’ —una adaptación del clásico de Leo Dan que superó el millón de reproducciones en sus primeros días— y firmando con compañías internacionales como ADA Music, de Warner Music Group. En fecha reciente, continuó expandiendo su legado con producciones como el álbum ‘Del Pueblo Para El Pueblo’ y colaboraciones generacionales junto a referentes de la música popular como Juan Carlos Zarabanda y Darío Darío.

Aunque la confirmación de su aparición por parte de su núcleo familiar disipó los peores temores sobre un desenlace trágico en el sur del Valle del Cauca, la noticia dejó abiertas múltiples interrogantes sobre los detalles de lo ocurrido durante las horas críticas en Jamundí. Mientras el círculo cercano del artista evalúa si entregará una versión oficial sobre los hechos, sus seguidores respiran aliviados sabiendo que el intérprete se encuentra a salvo junto a los suyos.

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