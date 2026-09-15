Por: El Espectador

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La cineasta colombiana Melissa Saavedra Gil transformó uno de los momentos más dolorosos de su vida en el núcleo de su primer largometraje documental, Por arte de magia. Esta producción tuvo su estreno mundial este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, conocido como TIFF por sus siglas en inglés, en la sección dedicada a documentales. El film, que dura 74 minutos, constituye el debut de Saavedra Gil en el formato de largometraje y parte del asesinato de sus padres en 1991, un evento que marcó su infancia y que, desde la adultez, decide investigar y reinterpretar.

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En su búsqueda, la directora vuelve a Cali, en el departamento de Valle del Cauca, para reconstruir los hechos y enfrentarse a preguntas que durante décadas permanecieron abiertas. Utiliza materiales personales como fotografías y películas familiares, además de archivos, testimonios y recorridos por la ciudad para ahondar en los detalles del suceso. En lugar de adoptar una estructura tradicional de investigación policial o una reconstrucción cronológica convencional, Por arte de magia propone un enfoque distinto: examina la construcción y transformación de la memoria de una infancia atravesada por la tragedia, y cómo esos recuerdos, revisados desde la madurez, adquieren nuevas formas y significados.

De acuerdo con Productora de la Tierra, una de las firmas productoras de la película, el documental es “un dispositivo híbrido donde documental, autoficción y performance se entrelazan”. La voz que, en algún momento, fue la de una niña, cede el lugar a una perspectiva adulta, lo que transforma la relación de la protagonista con la verdad y con su pasado. Parte de la narrativa incluye la presencia de la propia Saavedra Gil en pantalla, integrando su proceso personal de búsqueda como elemento esencial del relato, lo que favorece una experiencia íntima y reflexiva para el espectador.

El filme es una coproducción entre Dessu Productions y Nodriza Productions de Colombia, Bocacha Films de Uruguay y Productora de la Tierra de Argentina. A través de esta exploración personal, la directora logra conectar su historia con la de toda una generación de colombianos marcada por años de violencia e impunidad. La propuesta no solo ilumina su propio proceso, sino que ofrece una mirada sobre los mecanismos de la memoria y la forma en que desaparecen o se transforman recuerdos y hechos traumáticos, evocando la idea de que ciertos acontecimientos pueden desvanecerse ante nuestros ojos, tal como sugiere el título de la película.

¿De qué trata el documental ‘Por arte de magia’ de Melissa Saavedra Gil?

‘Por arte de magia’ documenta la búsqueda de Melissa Saavedra Gil para comprender el asesinato de sus padres ocurrido en 1991. El film combina archivos, fotos y testimonios con su presencia en pantalla para reconstruir, desde la adultez, los recuerdos de la infancia y explorar cómo estos se transforman y resignifican a lo largo del tiempo.

¿Qué es un documental de autoficción y cómo se usa en ‘Por arte de magia’?

Un documental de autoficción integra hechos reales con elementos de ficción creados por quien narra su propia historia. En ‘Por arte de magia’, este recurso permite que la directora mezcle memorias personales, actuaciones y materiales de archivo, difuminando la línea entre lo vivido y lo representado, para reflexionar sobre la memoria y el pasado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.