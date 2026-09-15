La Selección Colombia tendrá cinco compromisos más antes de terminar el año, pues después de su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el combinado nacional primero se medirá contra México, Perú y Paraguay en el inicio del nuevo proceso de Néstor Lorenzo.

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Dichos compromisos serán a finales de septiembre e inicio de octubre, pero ahora se confirmó otros compromisos más antes de finalizar el año.

En una rueda de prensa llevada a cabo este lunes, 14 de septiembre, en Bogotá, se confirmó que ahora el combinado nacional se medirá con la Selección Chile en Cali, capital del Valle del Cauca, lo que marcará el regreso del combinado nacional a esta ciudad después de muchos años.

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“La ciudad de Cali ha sido muy especial realmente con todos los temas que tienen que ver con nuestras selecciones. Si bien todas las selecciones pertenecen a todo el país, en Cali hemos encontrado en los últimos años un gran apego y un gran cariño y, sobre todo, un gran apoyo para todo lo que tiene que ver con las competencias internacionales”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Dicho compromiso será el próximo 13 de noviembre y se espera que las boletas y demás salgan a la venta en los próximos días.

Hace cuánto no juega la Selección Colombia en Cali

Ahora, cabe destacar que este será el regreso del combinado nacional a la capital del Valle del Cauca en más de 30 años, pues la última vez que el combinado nacional jugó un partido en el estadio Pascual Guerrero fue en 1994, antes del Mundial de Estados Unidos.

En aquella oportunidad, el combinado nacional se impuso por 3-1 al Parma de Italia, un partido muy llamativo porque Faustino Asprilla se enfrentó a sus compañeros de equipo.

Desde ese entonces el combinado nacional no juega dentro de la ciudad, pues después, en 2008, el combinado nacional jugó contra Nigeria, ganó 1-0 con gol de Falcao, pero ese encuentro se jugó en el estadio del Deportivo Cali, en Palmira, no en Cali.

(Ver también: Selección Colombia tendría listo su primer llamado sorpresa para amistosos de septiembre y octubre)

De esta manera, el equipo de mayores vuelve a la capital del Valle del Cauca para este compromiso contra Chile el próximo 13 de noviembre, recordando que apenas cuatro días después vuelve y juega contra el mismo rival, pero en Santiago de Chile.

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