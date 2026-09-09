Para nadie es un secreto que el futbolista colombiano James Rodríguez ha sido uno de los más importantes en la historia del país, pues ha aportado una buena cantidad de goles, asistencias y ha hecho parte de ese grupo que fue protagonista en los mundiales, Copa América y más.

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Sin embargo, también ha sido un jugador muy señalado, pues muchos aficionados no le pasan la forma de ser, de jugar y la poca cantidad de minutos que suma con sus clubes.

De hecho, por eso se hablaba de que después del Mundial 2026 se podía retirar de la Selección, pero hasta ahora el jugador no se ha pronunciado al respecto y, por el momento, todo indica que seguirá luchando por vestir la ‘Tricolor’.

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Es más, en las últimas horas se habló que podría llegar al Avellino de la segunda división de Italia y allí, el presidente de la institución confirmó que el colombiano les manifestó su deseo de seguir vistiendo la camiseta del combinado nacional.

“Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y, por lo tanto, no quiere retirarse del fútbol de élite.Surgió la oportunidad de contactar a uno de sus agentes y quisimos intentar convencerlo. La noticia ha trascendido hoy. Es un campeón, un jugador de enorme importancia. Veremos qué sucede en las próximas horas”, dijo Angelo Antonio D’Agostino, máximo dirigente de Avellino.

Y sobre cómo avanzan las negociaciones, agregó: “Las negociaciones comenzaron antes de la llegada de Cheddira. Estuvieron en marcha, luego se detuvieron y ahora se han reanudado porque parece que el jugador ha expresado su disponibilidad, pero tendremos que ver”.

Por lo pronto, la prensa italiana aseguró que las próximas horas serán claves para cerrar el fichaje, que en principio sería hasta junio de 2027.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Lo que sí esperan los aficionados, es que con una inactividad tan larga el técnico Néstor Lorenzo no lo tenga en cuenta para la próxima convocatoria, recordando que el combinado nacional tendrá tres compromisos a finales de septiembre e inicio de octubre. Dichos partidos son:

México vs. Colombia el 26 de septiembre.

Colombia vs. Paraguay el 2 de octubre.

Colombia vs. Perú a las 6 de octubre.

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