Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

James Rodríguez se encuentra próximo a protagonizar un cambio inesperado en su carrera profesional. El experimentado mediocampista colombiano, reconocido a nivel internacional, está en el radar del US Avellino 1912, un club histórico de la Serie B de Italia que planea armar un equipo competitivo para volver a la primera división del fútbol de ese país. De acuerdo con medios italianos, las negociaciones entre la dirigencia del Avellino y el entorno de Rodríguez han avanzado significativamente en las últimas horas. El elemento diferencial en esta gestión ha sido la intervención directa de Alessandro Nesta, exfutbolista y leyenda italiana, quien actualmente funge como director técnico del club.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información compartida, Alessandro Nesta fue quien tomó la iniciativa de comunicarse personalmente con James Rodríguez para transmitirle los detalles del proyecto deportivo. En esa conversación, Nesta le garantizó un papel central dentro del esquema táctico del equipo, mostrando así un interés genuino en convertirlo en el líder futbolístico y anímico de la plantilla. Para el colombiano, esta posible llegada implica no solo el regreso al fútbol europeo, sino también el reto de encabezar la recuperación de un club tradicional que busca recobrar su prestigio.

La operación de transferencia goza de condiciones favorables, ya que James es agente libre tras concluir su contrato con el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS). Este estatus legal permite que firme con cualquier escuadra aún después del cierre de la principal ventana de fichajes en Europa, según se explica en la información disponible. La condición de agente libre significa que el futbolista puede negociar y unirse a un nuevo club sin restricciones contractuales ni trámites adicionales ante federaciones o ligas.

El único escollo relevante en estas conversaciones está relacionado con el aspecto económico. La directiva del Avellino trabaja en la elaboración de un modelo de remuneración que contemple incentivos, como bonos por metas alcanzadas y rendimiento en partidos, elemento relevante ante el hecho de que Rodríguez no llega en ritmo competitivo. De concretarse el acuerdo en los próximos días, el jugador se trasladaría a la región de Campania para sumarse cuanto antes a los entrenamientos y asumir un nuevo desafío en el exigente escenario del fútbol italiano. Así, todo apunta a una decisión inminente que podría marcar el cierre de un nuevo capítulo en la trayectoria del colombiano. Esta información proviene de medios italianos especializados y del seguimiento estricto a los movimientos oficiales del US Avellino 1912.

¿Por qué James Rodríguez puede firmar con cualquier club fuera del mercado de transferencias?

James Rodríguez puede unirse al US Avellino 1912 porque, al ser agente libre, no está limitado por los plazos del mercado de transferencias en Europa. Así, puede negociar y firmar fuera de las fechas habituales, ya que no existe un contrato previo que restrinja su integración inmediata a un equipo.

¿Qué rol tendría James Rodríguez en el US Avellino 1912 según Alessandro Nesta?

Alessandro Nesta, director técnico del club, le ha asegurado a James un rol central dentro del esquema táctico, lo que implica ser pieza clave tanto en el funcionamiento deportivo como en el liderazgo del grupo, con expectativas de que sea el referente para buscar el ascenso a la Serie A.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z