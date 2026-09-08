Se comienza a aclarar el futuro del futbolista colombiano James Rodríguez, un mes y medio después de que terminó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Aunque el mediocampista colombiano ha estado alejado de las redes sociales y más, siendo poco protagonista en el mercado de transferencias, ahora sí apareció una luz real para que pueda jugar a lo largo de la temporada.

Dónde jugará James Rodríguez

Y es que según confirmó el periodista Matte Moretto en las últimas horas, el futbolista tiene diálogos muy avanzados para jugar con el Avellino, equipo que hace parte de la segunda división del fútbol en Italia.

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De hecho, agregó el periodista de Marca, todo va bien encaminado porque el que está liderando la operación es el técnico Alessandro Nesta, por lo que lo único que faltaría es llegar a acuerdos mínimos con todo lo relacionado con los números para cerrar la contratación.

Exclusiva: el Avellino está en negociaciones con James Rodríguez. https://t.co/jMVZizrAb1 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 8, 2026

De confirmarse el fichaje, esta sería la primera experiencia de Rodríguez en el fútbol italiano, pues antes jugó en Francia, España, Alemania, Inglaterra y Grecia, pero nunca cerca al Calcio.

Además, esta sería apenas su segunda experiencia en la segunda división, destacando que la primera fue en 2007 cuando hacía parte del Envigado, equipo con el que fue campeón antes de dar el salto a Banfield de Argentina.

Cómo va el Avellino de Italia

De esta manera, James firmaría con Avellino, equipo que actualmente va en la quinta posición de la segunda división de Italia con seis puntos sumados en tres compromisos jugados, a solo tres unidades del líder que es el Palermo.

La llegada de James sería con un objetivo claro: subir a la Serie A por primera vez en su historia luego de apenas dos años, recordando que ascendió a la B el 19 de abril de 2025 al derrotar a Sorrento Calcio.

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Hace cuánto no juega James Rodríguez

De confirmarse el fichaje, James tendría su primer partido a nivel de clubes luego de casi cuatro meses, recordando que su último partido con el Minnesota United fue el 13 de mayo en el compromiso contra Colorado, cuando disputó apenas 64 minutos de juego.

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