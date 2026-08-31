James Rodríguez publicó en sus redes sociales que provocó intriga en un momento en el que todavía no existe claridad sobre cuál será su destino como futbolista. El capitán de la Selección Colombia compartió una nueva publicación en Instagram y sus palabras rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

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El mediocampista colombiano se encuentra actualmente sin equipo luego de terminar su vínculo con Minnesota United, club del que se desvinculó oficialmente en julio. Desde entonces, su nombre ha sido relacionado con diferentes posibilidades, pero ninguna se ha concretado hasta el momento.

“Cada paso tiene un propósito! Siempre hay luz después de cada proceso”, escribió Rodríguez. La frase fue interpretada por algunos de sus seguidores como una posible referencia al momento que atraviesa en su carrera, aunque el futbolista no explicó si se trata de una pista sobre su próximo equipo.

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La publicación llega además en un momento importante para el jugador, pues la falta de actividad competitiva puede convertirse en un factor relevante de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia. Su último partido fue el 7 de julio, durante la eliminación del combinado nacional frente a Suiza en el Mundial de 2026.

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¿Por qué James Rodríguez está sin equipo?

James terminó su etapa en Minnesota United después de una experiencia corta en el fútbol de Estados Unidos. Según el reporte conocido sobre su paso por el club, disputó ocho partidos entre la MLS y la US Open Cup, con 273 minutos en cancha y dos asistencias.

El equipo confirmó su salida el 22 de julio, por lo que el colombiano pasó a estar disponible para negociar con otro club. Desde entonces han surgido versiones que lo relacionan con diferentes equipos, aunque hasta ahora no existe una confirmación sobre cuál será su próxima camiseta.

¿Qué equipos suenan para James Rodríguez?

Entre las posibilidades que han aparecido en las últimas semanas están América de México, Lazio y Atlético Nacional. Sin embargo, esas alternativas no se han traducido en una contratación confirmada.

La situación del volante también está condicionada por los movimientos del mercado de fichajes y por las oportunidades que pueda encontrar para incorporarse a un equipo que le permita tener continuidad competitiva.

¿James Rodríguez podría volver a la Selección Colombia?

La falta de equipo abre una incógnita adicional de cara a la Selección Colombia. El combinado nacional tiene compromisos amistosos programados para septiembre y el técnico Néstor Lorenzo deberá evaluar las condiciones de sus jugadores para definir la convocatoria.

James mantiene un papel importante dentro del grupo y fue uno de los referentes del equipo durante el Mundial de 2026. Sin embargo, llegar a una convocatoria sin actividad oficial desde julio podría ser un factor que el cuerpo técnico tenga en cuenta.

Por ahora, el futbolista no ha revelado cuál será su siguiente paso. Su mensaje en redes sociales, más que confirmar un destino, volvió a poner el foco sobre una pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde jugará James Rodríguez?

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