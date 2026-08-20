Una vez más, James Rodríguez se encuentra sin equipo en el inicio de la temporada, pues tal como le ha pasado durante los últimos años, el jugador se está entrenando de forma autónoma mientras encuentra un club que lo quiera fichar.

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Es más, vale la pena recordar que 2026 no ha sido un año sencillo para él, puesto que firmó con el Minnesota United de la MLS, pero nunca se pudo afianzar en la titular, por lo que pasó mucho tiempo en el banco de suplentes.

Luego, jugó el Mundial pero el nivel no estuvo cerca de lo que los hinchas esperaban, puesto que al final cerró su participación con cero asistencias y cero goles, que finalmente es su trabajo principal dentro del equipo de Néstor Lorenzo.

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De esta manera, el jugador ahora está en Madrid entrenándose en solitario mientras encuentra otro equipo que quiera apostar por él a sus 35 años de edad.

Dónde jugará James Rodríguez

Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que le da una luz de esperanza, pues desde Turquía han reportado que el Corum FC, equipo que está apenas entrando a la primera división de ese país, tendría ganas de ficharlo a cambio de un millonario salario anual.

Tal como recogió el medio El Tiempo, este equipo, que en la primera fecha empató 2-2 con el Galatasaray de Dávinson Sánchez, estaría dispuesto a ofrecerle un salario de 4.5 millones de euros al colombiano por temporada, lo cual sería difícil de igualar.

De confirmarse esta noticia, este sería el regreso de James a Europa luego de dos años, pues la última vez que estuvo allí fue cuando fichó por el Rayo Vallecano de España. En aquella oportunidad apenas disputó seis partidos y salió de forma anticipada para luego fichar por el Club León de México.

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Por lo pronto, todo se mantiene en rumores y especulaciones, pero cabe destacar que a James se le termina el tiempo, puesto que las temporadas europeas ya comenzaron o están por comenzar y nuevamente perderse la pretemporada puede ser perjudicial para entrar en ritmo de juego y evitar lesiones.

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