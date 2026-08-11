Por: EL PILON SA

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James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, alzó su voz ante el devastador terremoto de 7,4 grados que sacudió al país la mañana del lunes 10 de agosto. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el reconocido futbolista expresó su tristeza y empatía tras conocer los daños ocasionados y la difícil situación que viven las comunidades más afectadas. En su mensaje, James reconoció el impacto emocional que le dejaron las imágenes y testimonios posteriores a la tragedia, resaltando la impotencia que siente frente a una emergencia tan inesperada.

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El mensaje del capitán, compartido cuando ya habían pasado 24 horas tras el fuerte movimiento telúrico, dejó en claro la dimensión de la angustia: “Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados”, escribió el mediocampista, de acuerdo con lo informado en su perfil social. Más allá de la tristeza, el futbolista buscó transmitir un mensaje de aliento y reflexión colectiva sobre la capacidad de respuesta ante situaciones que sobrepasan la lógica y la previsión humana.

“La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar”, compartió Rodríguez. Su llamado enfatiza la importancia de la solidaridad y el apoyo entre colombianos, valores que, según él, son fundamentales en los momentos más críticos.

James Rodríguez también instó a la acción concreta: “Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir”. El futbolista dejó clara su voluntad de acompañar tanto a los afectados como a los equipos de rescate y atención que trabajan sin descanso desde el primer momento tras el terremoto. “A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llena de orgullo”, manifestó el capitán de la selección nacional.

El mensaje finalizó con una frase cargada de esperanza y compromiso con Colombia: “Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor”, y reiteró el amor que siente por su país, despidiéndose con un sencillo, pero poderoso, “te amo, Colombia”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reaccionó James Rodríguez tras el terremoto de 7,4 en Colombia?

James Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su tristeza y solidaridad con las víctimas del terremoto, resaltando la impotencia que siente ante los daños y destacando la importancia de ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles. Su mensaje incluyó un agradecimiento especial a quienes trabajan en labores de rescate y una promesa de apoyo a los damnificados.

¿Qué mensaje de solidaridad envió James Rodríguez a los afectados del terremoto?

El capitán de la Selección Colombia hizo un llamado contundente a la solidaridad entre los colombianos después del sismo, animando a ayudar a los afectados y remarcando la importancia de apoyar a quienes lo necesitan. James aseguró que su apoyo estará presente y terminó con palabras de esperanza para el futuro del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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