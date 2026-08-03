Por: Caracol TV

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James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, se encuentra viviendo un nuevo capítulo en su carrera futbolística tras el Mundial de 2026. De acuerdo con información publicada por ‘TV Azteca’, el volante cucuteño estaría considerando regresar a la Liga MX, la máxima categoría del fútbol mexicano, después de finalizar su vínculo con el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS). Actualmente, Rodríguez es agente libre y el interés del América de México, uno de los clubes más reconocidos de ese país, lo posiciona como una de las novedades más relevantes del mercado de fichajes.

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Según reportó ‘TV Azteca’, el fichaje de James Rodríguez podría no resultar excesivamente costoso para las águilas americanistas pese al historial mediático y la experiencia europea del jugador, quien ha sido figura en equipos como Real Madrid y Bayern Múnich. En palabras del medio mexicano, “el colombiano se encuentra sin equipo tras haber finalizado su contrato con el Minnesota United de la MLS y ahora se encuentra en busca de un nuevo club. El América apareció en escena y el jugador está dispuesto a realizar un sacrificio para regresar a México este verano”.

Uno de los puntos cruciales para allanar el camino hacia un posible acuerdo es la disposición del futbolista colombiano para ajustar sus expectativas salariales. ‘TV Azteca’ detalla que distintas fuentes consultadas aseguran que James está dispuesto a aceptar una reducción significativa de su salario. Cabe recordar que, durante su más reciente paso por la liga estadounidense, percibía alrededor de 5 millones de dólares por temporada. Actualmente, el América podría ofrecerle hasta 3,5 millones de dólares anuales, una cifra considerablemente menor, pero que evidencia la voluntad del jugador para llegar a un acuerdo.

Respecto a la duración del contrato, se baraja la posibilidad de que el acuerdo sea hasta el final del torneo Apertura 2026, es decir, hasta diciembre de ese año. De cerrarse este ciclo, James Rodríguez regresaría a un fútbol que ya conoce, tras su paso reciente por Club León, y lo haría para vestir la camiseta de una institución con amplias exigencias y una histórica tradición competitiva en México.

Este posible regreso significaría una nueva etapa para James, cuya trayectoria lo ha llevado por varias ligas de prestigio y que ahora, según la información expuesta por ‘TV Azteca’, podría revitalizar su carrera en el competitivo entorno del fútbol mexicano.

¿Cuáles son las condiciones del posible contrato de James Rodríguez con América de México?

De acuerdo con información de ‘TV Azteca’, el América de México estaría considerando ofrecer a James Rodríguez un contrato hasta diciembre de 2026, cubriendo el torneo Apertura de ese año. El salario anual que se negociaría estaría en torno a 3,5 millones de dólares, cifra inferior a la que ganaba en la MLS, pero acorde con su disposición a rebajar sus pretensiones para regresar al fútbol mexicano.

¿Por qué James Rodríguez podría aceptar un salario menor para volver a la Liga MX?

Según datos publicados por ‘TV Azteca’, James Rodríguez estaría dispuesto a reducir significativamente sus ingresos, en comparación con los cerca de 5 millones de dólares anuales que recibía en Estados Unidos. Esta decisión obedecería a su interés en volver a competir en la Liga MX, considerando tanto el atractivo deportivo del América de México como la oportunidad de relanzar su carrera tras el Mundial de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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