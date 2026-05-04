Una jugada fortuita dejó al Club América sin uno de sus laterales titulares en el momento más crítico de la temporada. Durante el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Pumas, disputado en el Estadio Azteca, el colombiano Cristian Borja sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el campo en camilla y visiblemente adolorido.

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El incidente ocurrió sobre el final del primer tiempo, en una acción accidental. Rodrigo López, jugador de Pumas, recibió el balón en un contragolpe y, al verse presionado por varios rivales —entre ellos Borja—, intentó salir del acoso.

En la disputa, López cayó sobre la pierna del defensor colombiano. Borja se desplomó inmediatamente, se tomó la rodilla con ambas manos y pidió atención médica con claros gestos de dolor.

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Acá, el video de lo sucedido:

Así fue la lesión de Cristian Borja. Pronta recuperación🙏🏼 pic.twitter.com/yyQDoWsIev — Luca🇲🇽 ᶠᵃⁿ (@Luca_MM7) May 3, 2026

Mientras el colombiano permanecía tendido en el césped recibiendo auxilio, el juego continuó y Pumas anotó el segundo gol del partido por medio de Uriel Antuna. Esta secuencia generó polémica entre los aficionados de América, quienes reclamaron que el árbitro Luis Enrique Santander debió haber detenido las acciones ante la evidente lesión.

Borja fue sustituido por Ramón Juárez y dejó el estadio en ambulancia rumbo al hospital para hacerle estudios de imagen.

Horas después del encuentro, el Club América emitió el parte médico oficial: “El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

PARTE MEDICO El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Aunque no se especificó el grado exacto de la lesión (grado 1, 2 o 3), este tipo de afectaciones al ligamento colateral medial suelen implicar periodos de recuperación que van desde las 3-4 semanas en casos leves hasta 6-8 semanas o más en desgarros parciales o completos.

Precisamente, esta lesión aparece en un momento delicado, ya que se empieza a perfilar la base de futbolistas que podrían integrar la convocatoria para el Mundial. En ese contexto, la situación de Borja representa una preocupación adicional: se cae una ficha importante dentro del abanico de opciones que tiene el combinado nacional para afrontar la cita orbital.

Por ahora, el enfoque estará en la recuperación del futbolista, quien deberá iniciar un proceso médico y de rehabilitación que le permita volver en óptimas condiciones. Mientras tanto, tanto su club como el entorno de la Selección Colombia estarán atentos a su evolución.

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