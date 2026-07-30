El nombre de James Rodríguez volvió a sonar con fuerza en el mercado de fichajes de la Liga MX. El mediocampista colombiano, actualmente agente libre tras su paso por Minnesota United, aparece vinculado al Club América con miras al Apertura 2026.

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Sin embargo, más allá del interés deportivo y de las versiones que circulan, el tema económico se mantiene como el principal obstáculo.

Según reportes de medios como Marca, el cuerpo técnico de las ‘Águilas’, encabezado por Guillermo Almada, ve con buenos ojos la posible llegada del ‘10’ de la Selección Colombia. El uruguayo buscaría un jugador con visión, capacidad de creación y experiencia para reforzar el mediocampo en el nuevo proyecto.

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El colombiano llegaría como agente libre después de que Minnesota United no ejerciera la opción de extender su contrato más allá del Mundial 2026. Eso elimina cualquier costo de transferencia, lo que en teoría facilita una negociación. No obstante, el salario es el punto que complica todo.

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Durante su etapa en Club León, en 2025, James Rodríguez percibía alrededor de cinco millones de dólares anuales. Esa cifra se convirtió en referencia para las conversaciones posteriores.

En febrero de este año, cuando el mediocampista aún buscaba equipo antes del Mundial, varios reportes indicaron que estaría dispuesto a reducir sus pretensiones hasta los 3,5 millones de dólares por temporada para fichar por el América. Algunas versiones incluso hablaban de un contrato corto de seis meses con opción a renovación.

Por su parte, el América, que atraviesa un momento de cuidado en sus finanzas, estaría en condiciones de ofrecer alrededor de 3,5 millones. La diferencia es considerable y obliga a que una de las dos partes ceda.

Una versión más reciente, atribuida a TV Azteca Deportes, afirma que James estaría dispuesto a aceptar una cifra cercana a los dos millones de dólares por temporada. De confirmarse, representaría una rebaja importante respecto a lo que ganaba en León y facilitaría el acuerdo.

Por ahora no existe anuncio oficial ni confirmación de ninguna de las partes. El mediocampista de 35 años sigue sin equipo y el América continúa evaluando sus movimientos de cara al segundo semestre del año.

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