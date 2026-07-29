Ya se están terminando las vacaciones para muchos futbolistas que participaron en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues luego de una larga temporada y un torneo que duró más de un mes, muchos jugadores aprovecharon para viajar, descansar y preparar lo que se viene.

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(Ver también: Arsenal acabó histórica sequía y se coronó campeón de la Premier League tras más de dos décadas)

De hecho, como la Copa del Mundo terminó hace unos días, los aficionados ya comienzan a tener ansiedad por la poca cantidad de partidos que hay en el día y las preguntas sobre cuándo comienzan los distintos campeonatos comienzan a aparecer.

Por eso, estas son las fechas en las que comienzan los principales torneos europeos, en los que compiten los principales equipos del mundo.

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Cuándo comienza la Premier League

El torneo de Inglaterra, por ejemplo, que tendrá a un Arsenal defendiendo el título y los demás equipos con cambios importantes en la nómina y los banquillos, comenzará el 21 de agosto, con el partido entre el campeón defensor contra el Coventry City.

Cuándo comienza la Liga de España

En cuanto al campeonato español, este dará inicio el 15 de agosto con los siguientes compromisos: Deportivo Alavés enfrentará al Getafe CF y Sevilla recibe al Rayo Vallecano.

Este torneo promete mucho porque Barcelona defenderá el título de un Real Madrid que viene con mucha ilusión gracias a la llegada de Mourinho y las contrataciones que ha hecho, como Dumfries, Konaté y el mismo Cucurella, campeón del mundo con España.

Cuándo comienza la Bundesliga

En Alemania, liga en la que compite el extremo Luis Díaz, el torneo inicia el 28 de agosto con el compromiso entre Bayern Múnich y Stuttgart. Para este año se estima que nuevamente el equipo que juega en el Allianz Arena consiga el título, teniendo en cuenta la calidad de los jugadores y el nivel de sus contrincantes.

Cuándo comienza la Serie A

En Italia, por su parte, que tendrá a varios representantes colombianos, dará inicio el 22 de agosto con el compromiso entre Inter, campeón de la temporada pasada, y Monza.

(Ver también: Manchester City regaló puntos y le dejó servida la Premier al Arsenal: así quedó la tabla)

Cuándo comienza la Champions League

Finalmente, la Champions, que es el torneo que todos los equipos en Europa quieren ganar, comenzará unos días más tarde, pues el balón de las estrellas rodará por primera vez en septiembre, recordando que se mantiene el formato de liga en la primera ronda y luego sí los partidos de eliminación directa.

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