El FC Barcelona continúa reforzando su plantilla con la mirada puesta en recuperar el protagonismo en Europa. El club catalán confirmó la incorporación del delantero alemán Karim Adeyemi, quien llega procedente del Borussia Dortmund y firma un contrato que lo vinculará con la institución hasta 2031.

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La presentación del atacante se llevó a cabo junto al presidente Joan Laporta, quien le dio la bienvenida en un acto oficial en el que el futbolista posó con la camiseta azulgrana y el año de finalización de su nuevo vínculo.

Con este movimiento, Barcelona suma su segundo fichaje del mercado de verano, después de la llegada del inglés Anthony Gordon, en una clara apuesta por rejuvenecer y potenciar su ataque de cara a la nueva temporada.

¿Quién es Karim Adeyemi?

A sus 24 años, Karim Adeyemi es considerado uno de los atacantes más veloces del fútbol europeo. Su capacidad para desempeñarse como extremo por cualquiera de las bandas o como delantero centro le ofrece varias alternativas al entrenador Hansi Flick.

El técnico alemán conoce bien al nuevo refuerzo, ya que fue quien le dio la oportunidad de debutar con la Selección Alemania. Esa relación previa fue uno de los factores que facilitaron su llegada al conjunto azulgrana.

Además, el fichaje cobra mayor importancia tras la salida de Robert Lewandowski, quien dejó un espacio importante en el frente ofensivo. Adeyemi aparece como una de las piezas llamadas a asumir parte de esa responsabilidad, aunque también competirá por un lugar en un ataque que busca recuperar contundencia.

Según la información divulgada alrededor de la operación, el traspaso se cerró por aproximadamente 22 millones de euros, más una serie de variables sujetas al cumplimiento de objetivos deportivos.

¿Cuál es el objetivo de Barcelona?

La llegada de Adeyemi responde al plan deportivo que impulsa el Barcelona para volver a competir por los títulos más importantes, especialmente la Champions League, torneo que el club no conquista desde 2015.

La directiva ha optado por incorporar futbolistas jóvenes, con experiencia internacional y margen de crecimiento, buscando construir una plantilla capaz de pelear tanto en LaLiga como en el máximo certamen europeo.

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Con Anthony Gordon y ahora Karim Adeyemi, el equipo de Hansi Flick gana velocidad, profundidad y variantes ofensivas para afrontar una temporada en la que las expectativas vuelven a estar centradas en regresar a la élite del continente y luchar nuevamente por la ‘Orejona’.

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