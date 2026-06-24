Mientras disputa una nueva Copa del Mundo y sigue rompiendo récords con Argentina, Lionel Messi celebra este 24 de junio sus 39 años consolidado como una de las máximas leyendas que ha dado el fútbol.

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Lionel Messi vuelve a ser noticia en medio del Mundial 2026, aunque esta vez no solo por sus goles o sus récords. El capitán de la Selección Argentina está de cumpleaños y alcanza los 39 años en uno de los momentos más especiales de su carrera, siendo protagonista de una nueva cita mundialista y ampliando una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.

A través de un mensaje oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destacó el presente que atraviesa el rosarino y lo calificó como el “capitán, estandarte y emblema” del seleccionado nacional, resaltando además que continúa escribiendo capítulos decisivos dentro del fútbol mundial.

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La historia de Lionel Messi

Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, provincia de Santa Fe, Messi celebra un nuevo aniversario manteniéndose en la élite competitiva. Su participación en el Mundial 2026 le ha permitido sumar nuevas marcas históricas y reforzar un legado que ya había quedado inmortalizado tras la conquista de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos hacés a nosotros. ¡Feliz cumpleaños, capitán! 🇦🇷 pic.twitter.com/Imdy4jVogc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

Messi: una carrera que marcó a varias generaciones

El recorrido de Messi con la camiseta argentina comenzó mucho antes de levantar el trofeo más importante del planeta. Fue campeón del Mundial Sub-20 en 2005 y consiguió la medalla de oro olímpica en Beijing 2008, logros que anticipaban lo que terminaría convirtiéndose en una carrera extraordinaria.

A nivel absoluto, lideró una de las etapas más exitosas de la Albiceleste con la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

Su impacto también quedó reflejado en los clubes. Debutó profesionalmente con Barcelona el 16 de octubre de 2004, cuando apenas tenía 17 años. En el conjunto catalán disputó 778 partidos, anotó 672 goles y conquistó 35 títulos, incluyendo cuatro Champions League y múltiples campeonatos locales.

Posteriormente continuó su carrera en Paris Saint-Germain, donde sumó nuevos trofeos en Francia, antes de iniciar una nueva etapa en Inter Miami, equipo con el que sigue ampliando su palmarés.

Un cumpleaños acompañado de récords

La celebración llega además en un contexto especial. Durante el Mundial 2026, Messi volvió a convertirse en protagonista al alcanzar nuevos registros goleadores y seguir ampliando una colección de récords que alimenta el debate sobre su lugar entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

A los 39 años, el argentino continúa siendo determinante dentro del campo y mantiene intacta la capacidad de influir en los partidos más importantes, algo que muy pocos jugadores han logrado sostener durante tanto tiempo.

Con títulos en Argentina, España, Francia y Estados Unidos, además de una colección de trofeos con la selección nacional, el rosarino llega a un nuevo cumpleaños con una carrera difícil de igualar y todavía con páginas por escribir en el Mundial 2026.

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