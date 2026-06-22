Argentina volvió a imponer condiciones en el Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria en el AT&T Stadium de Arlington/Dallas, en un duelo del Grupo J que terminó convertido en otra tarde histórica para Lionel Messi.

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El capitán marcó el segundo gol en el 90+5 y cerró un partido que ya había quedado abierto con su tanto inicial en el primer tiempo, confirmando una actuación decisiva de principio a fin.

El resultado deja a la Albiceleste como líder del Grupo J con 6 puntos y diferencia de gol positiva, consolidando su paso a los deciseisavos de final en el objetivo de defender el título conseguido en 2022.

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La figura volvió a ser Lionel Messi, quien abrió el marcador en el minuto 38 con una definición de zurda desde el borde del área tras una jugada colectiva iniciada por Facundo Medina.

Ya en el tiempo añadido, al 90+5, el ’10’ apareció nuevamente para sentenciar el 2-0 definitivo, en una acción que terminó de sellar su protagonismo absoluto en el partido y seguir ampliando su marca histórica como máximo goleador de los Mundiales.

Argentina, superior pero con tensión inicial

El desarrollo del juego tuvo una primera parte de dominio argentino, con control de la posesión cercano al 60%, aunque con un inicio incómodo tras el penal fallado por Messi al minuto 9.

Pese a ese golpe anímico, la Albiceleste mantuvo la iniciativa y logró abrir el marcador antes del descanso. Austria, por su parte, intentó sostener una presión alta, pero sin generar remates al arco en la primera mitad.

En el segundo tiempo, Argentina administró el ritmo del partido con mayor tranquilidad, sosteniendo la ventaja y evitando riesgos ante un rival que intentó adelantar líneas sin éxito.

La defensa liderada por Emiliano Martínez respondió en los momentos clave, manteniendo el arco en cero y asegurando una victoria sólida en un escenario exigente. Argentina fue más eficiente en ataque y firme en defensa, resolviendo el encuentro en los momentos determinantes.

Así queda el Grupo J del Mundial 2026

Con este triunfo, Argentina lidera el Grupo J con 6 puntos tras dos jornadas, incluyendo su debut con victoria 3-0 ante Argelia. Austria se mantiene con 3 unidades.

La última fecha del grupo será:

Argentina vs Jordania

Austria vs Argelia

Dos partidos que definirán el cierre del grupo y las posiciones finales.

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